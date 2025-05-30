Erbaa'da coğrafi işaretli ürünler için farkındalık programı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen "Sınai mülkiyet hakları ve coğrafi işaretler farkındalığı" programında, coğrafi işaretli ürünler ve markalaşma süreci masaya yatırıldı. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, akademisyenler, oda başkanları ve üreticiler katıldı. Programda coğrafi tescilli Erbaa Narince Bağ Yaprağının üretim sürecine katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye olan katkısına dikkat çekerek, Erbaa Narince Üzüm Yaprağının Avrupa Birliği (AB) tescili için gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti. Durak, "Erbaa Narince Üzüm Yaprağımızın AB tescili noktasında biz Türk Patent olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Hedefimiz, Türkiye'den 100 coğrafi işaretli ürünün AB tescilini almak" dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise konuşmasında Erbaa yaprağının sadece bir tarım ürünü değil, Erbaa'nın kültürel ve ekonomik kimliğinin bir simgesi olduğunu vurguladı. "Bu yaprak Kelkit Vadisi'nin bereketli topraklarında yetişiyor. İnce damarı, ekşimsi tadı ve yumuşak dokusuyla yurt içinde ve dışında beğeni topluyor. Markalaşma demek, güven demek. Erbaa yaprağı bu güveni sağladı. Kadın kooperatiflerimizle birlikte hem üretimde hem ihracatta önemli adımlar attık," diye konuştu.