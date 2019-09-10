Hayat Erdoğanın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Stratonikeia Antik Kenti'ne ilgi arttı

Erdoğan'ın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretinin ardından ören yerine ilgi arttı. Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Artık, antik kentimizde inanılmaz bir değişiklik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası buraya gelenler, 'Cumhurbaşkanımızın gördüğü sadaka taşı neresi, gezdiği cami nerede, hamam ve cadde neresi, fotoğraf çektirdiği meclis binası hangisi?' diye bize sorarak, o alanları gezip fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyareti, ören yerine ilgiyi artırdı.

Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle bir süre önce Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'ne gelerek tarihi yapıları gezen Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, ören yerine yönelik ilgideki artış dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, antik kenti dolaşıp tarihi yapılar hakkında bilgi alıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Kente ilginin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Menderes'in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle sohbet ederek gözleme yediği alanda kendi ürünlerini satan köylüleri de memnun etti.

Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Kentte antik dönemden günümüze farklı yapılarda çalışma yürüttüklerini kaydeden Söğüt, "Bunlardan en önemlilerinden biri de köy meydanı ile ilgili yürüttüğümüz proje. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından çok önemli ve güzel bir sürece girdi." diye konuştu.

Adnan Menderes de ziyaret etmişti

Söğüt, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de 1957'de antik kenti ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin de antik kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın köy meydanında ve kentteki tarihi yapılarda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Söğüt, "Bu, bizim için çok sevindirici ve gurur vericiydi. Cumhurbaşkanımız ziyaretinde köy meydanını, Şaban Ağa Camisi'ni, Selçuklu Hamamı ve buradaki tarihi yapıları çok yakından inceledi. Muğla Valisi Esengül Civelek de antik kente gelerek incelemeler yaptı." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Köy meydanını projelendirerek, tekrar Osmanlı, Beylikler ve Cumhuriyet döneminde olduğu şekliyle canlandırmayı amaçladıklarını aktaran Söğüt, bu projenin de kabul görmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

Söğüt, köy meydanındaki alanların kullanılmasıyla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirmeyi planladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Öyle bir yerleşim alanı kurmak istiyoruz ki insanlar buraya geldiklerinde her dönemi kendi yerlerinde doğrudan görebilsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize tarihi yapıların nasıl korunabileceği ile ilgili önemli yönlendirmelerde bulundu, destek verdi. Artık, antik kentimizde inanılmaz bir değişiklik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası buraya gelenler, 'Cumhurbaşkanımızın gördüğü sadaka taşı neresi, gezdiği cami nerede, hamam ve cadde neresi, fotoğraf çektirdiği meclis binası hangisi?' diye bize sorarak, o alanları gezip fotoğraf çektiriyorlar. İnsanlar Cumhurbaşkanımızın dolaştığı yerlerde dolaşmak istiyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Kente gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanmaya başladı."

"Hem ziyaretçi sayısı hem de satışlarımız arttı"

Antik kentte kendi yaptığı takı ve reçelleri satan Zehra Solmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızla, ziyaretinde sohbet etme imkanı bulduk ve sorunlarımızı anlattık. Bizim için sürpriz oldu, geleceğinden haberimiz yoktu. Bu ziyaretin ardından köy meydanı pazar yerine çevrildi ve bizim için çok iyi oldu. Hem ziyaretçi sayısı hem de satışlarımız arttı."

REKLAM

Köy meydanında gözleme satan Feden Gürsel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine gözleme ikram etme imkanı bulduğunu, çektirdiği fotoğrafları çerçeveletip standına koyduğunu anlattı.

Tatil için Ankara'dan Muğla'ya gelen Murat Bayram da Erdoğan'ın ziyareti sonrası merak ettiği antik kenti ziyarete geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü.
Birileri dur demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.
Türkiyeye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​ABD'li komutanlar, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.
Aile sayısı <br>20'ye yükseldi

Aile sayısı
20'ye yükseldi

​Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ediyor.
Devriye ortak<br>hedefler farklı

Devriye ortak
hedefler farklı

Yeni Şafak, devriye ve yansımalarının izini sürdü.
Talep edilemeyecek

Talep edilemeyecek

​Özel okullarda sürpriz ücrete artık yer yok.

'Vaatle kandırıp<br>uyuşturucuya alıştırıyorlar'

'Vaatle kandırıp
uyuşturucuya alıştırıyorlar'

​Teslim olan PKK'lı terörist dağa kaçırılan çocukları anlattı.

Polis brandayı<br> açınca şoke oldu

Polis brandayı
açınca şoke oldu

​'Kasada koyun var' dediği kamyondan göçmen çıktı.
5 puanlık indirim yolda

5 puanlık indirim yolda

Perşembe günü dolarda ve kredi faizlerinde düşüş bekleniyor.
Okul çantaları 'mezar' oldu

Okul çantaları 'mezar' oldu

​Her biri ​çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil ediyor.
'Fıskiye <br>bu hale getirdi'

'Fıskiye
bu hale getirdi'

​Avcılar'daki trafik kazasının görgü tanıklar, fıskiyeye dikkat çekti.
Bu sabah yakalandı

Bu sabah yakalandı

Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden time mühimmat vermişti.
En pahalı kadro

En pahalı kadro

​İngiliz ekibinin değeri dudak uçuklattı.
FETÖ'nün mahremlerine operasyon

FETÖ'nün mahremlerine operasyon

28 ilde TSK'ya sızan 53 mahrem imama yakalama kararı.
Azad dahil<br>3 terörist öldürüldü

Azad dahil
3 terörist öldürüldü

​Diyarbakır ve Mardin'de PKK'ya ağır darbe.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.