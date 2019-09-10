Erdoğan'ın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyareti, ören yerine ilgiyi artırdı.

Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle bir süre önce Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'ne gelerek tarihi yapıları gezen Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, ören yerine yönelik ilgideki artış dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, antik kenti dolaşıp tarihi yapılar hakkında bilgi alıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Kente ilginin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Menderes'in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle sohbet ederek gözleme yediği alanda kendi ürünlerini satan köylüleri de memnun etti.

Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Kentte antik dönemden günümüze farklı yapılarda çalışma yürüttüklerini kaydeden Söğüt, "Bunlardan en önemlilerinden biri de köy meydanı ile ilgili yürüttüğümüz proje. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından çok önemli ve güzel bir sürece girdi." diye konuştu.

Adnan Menderes de ziyaret etmişti

Söğüt, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de 1957'de antik kenti ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin de antik kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın köy meydanında ve kentteki tarihi yapılarda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Söğüt, "Bu, bizim için çok sevindirici ve gurur vericiydi. Cumhurbaşkanımız ziyaretinde köy meydanını, Şaban Ağa Camisi'ni, Selçuklu Hamamı ve buradaki tarihi yapıları çok yakından inceledi. Muğla Valisi Esengül Civelek de antik kente gelerek incelemeler yaptı." ifadelerini kullandı.

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Köy meydanını projelendirerek, tekrar Osmanlı, Beylikler ve Cumhuriyet döneminde olduğu şekliyle canlandırmayı amaçladıklarını aktaran Söğüt, bu projenin de kabul görmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

Söğüt, köy meydanındaki alanların kullanılmasıyla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirmeyi planladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Öyle bir yerleşim alanı kurmak istiyoruz ki insanlar buraya geldiklerinde her dönemi kendi yerlerinde doğrudan görebilsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize tarihi yapıların nasıl korunabileceği ile ilgili önemli yönlendirmelerde bulundu, destek verdi. Artık, antik kentimizde inanılmaz bir değişiklik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası buraya gelenler, 'Cumhurbaşkanımızın gördüğü sadaka taşı neresi, gezdiği cami nerede, hamam ve cadde neresi, fotoğraf çektirdiği meclis binası hangisi?' diye bize sorarak, o alanları gezip fotoğraf çektiriyorlar. İnsanlar Cumhurbaşkanımızın dolaştığı yerlerde dolaşmak istiyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Kente gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanmaya başladı."

"Hem ziyaretçi sayısı hem de satışlarımız arttı"

Antik kentte kendi yaptığı takı ve reçelleri satan Zehra Solmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızla, ziyaretinde sohbet etme imkanı bulduk ve sorunlarımızı anlattık. Bizim için sürpriz oldu, geleceğinden haberimiz yoktu. Bu ziyaretin ardından köy meydanı pazar yerine çevrildi ve bizim için çok iyi oldu. Hem ziyaretçi sayısı hem de satışlarımız arttı."

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Köy meydanında gözleme satan Feden Gürsel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine gözleme ikram etme imkanı bulduğunu, çektirdiği fotoğrafları çerçeveletip standına koyduğunu anlattı.

Tatil için Ankara'dan Muğla'ya gelen Murat Bayram da Erdoğan'ın ziyareti sonrası merak ettiği antik kenti ziyarete geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.