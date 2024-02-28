Erkekler daha çok yürüyor

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi," destansı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mukaddes şehir Kudüs'ün işgalden kurtuluşunu anlatan dizi, seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 26 Şubat'ta yayınlanan yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. Avram, Selahaddin’in yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar’ın yardımıyla kurtulur. Sırlılar, Selahaddin'e Alem-i İslam'ın selamını getirdiklerini ve Haçlıların büyük hedefini açığa çıkarması için fetih yolunda arkasında duracaklarını söyler. Selahaddin, bu fetih yolunda Avram’ın kurduğu ölüm dolu tuzakları aşabilecek midir? Yeni bölüm için nefesler tutuldu.