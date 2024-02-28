Teknolojinin yükselişiyle birlikte; otomasyon, uzaktan çalışma ve eğlence sektöründeki dijital gelişmeler, bireyleri daha az hareketli bir yaşam tarzına yönlendirebiliyor. Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle yapılan ankette, Türk halkının yüzde 32,9’u günde bir saatten fazla yürüyor. Gün içinde pek yürümediğini söyleyenlerin oranı yüzde 26,3.
ERKEKLER DAHA ÇOK YÜRÜYOR
Araştırmada erkeklerin kadınlara oranla daha fazla yürüdüğü ortaya çıktı. Erkeklerin yüzde 42,7’si, kadınların ise yüzde 23,2’si bir saatten fazla yürüdüğünü belirtiyor. Günde yarım saatten fazla yürüdüğü belirtenlerde ise durum farklılık gösteriyor. Erkeklerin yüzde 19,7’si, kadınların ise yüzde 33,3’ü yarım saatten fazla yürüdünü belirtiyor.
YAŞLARA GÖRE YÜRÜYÜŞ ORANI
Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında, 18-34 yaş aralığındakiler arasında yüzde 18,3’ü gün içinde pek yürümediğini ifade ederken, 35-54 yaş aralığındakilerin yüzde 29,5’i gün içinde pek yürümüyor.