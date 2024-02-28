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Hayat

Erkekler daha çok yürüyor

Türk halkının yürüyüş alışkanlıklarını araştıran Areda Survey’in 2 bin 24 kişiyle yaptığı anket, erkeklerin kadınlardan daha fazla yürüdüğünü ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 42,7’si, kadınların yüzde 23,2’si bir saatten fazla yürüyor.

04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:31 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Teknolojinin yükselişiyle birlikte; otomasyon, uzaktan çalışma ve eğlence sektöründeki dijital gelişmeler, bireyleri daha az hareketli bir yaşam tarzına yönlendirebiliyor. Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle yapılan ankette, Türk halkının yüzde 32,9’u günde bir saatten fazla yürüyor. Gün içinde pek yürümediğini söyleyenlerin oranı yüzde 26,3.

ERKEKLER DAHA ÇOK YÜRÜYOR

Araştırmada erkeklerin kadınlara oranla daha fazla yürüdüğü ortaya çıktı. Erkeklerin yüzde 42,7’si, kadınların ise yüzde 23,2’si bir saatten fazla yürüdüğünü belirtiyor. Günde yarım saatten fazla yürüdüğü belirtenlerde ise durum farklılık gösteriyor. Erkeklerin yüzde 19,7’si, kadınların ise yüzde 33,3’ü yarım saatten fazla yürüdünü belirtiyor.

YAŞLARA GÖRE YÜRÜYÜŞ ORANI

Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında, 18-34 yaş aralığındakiler arasında yüzde 18,3’ü gün içinde pek yürümediğini ifade ederken, 35-54 yaş aralığındakilerin yüzde 29,5’i gün içinde pek yürümüyor.


Selahaddin dizisinde dikkat çeken sahne: Selahaddin sırlılılar ile buluştu! Haçlıların büyük hedefi açığa çıkıyor
Selahaddin dizisinde dikkat çeken sahne: Selahaddin sırlılılar ile buluştu! Haçlıların büyük hedefi açığa çıkıyor

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi," destansı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mukaddes şehir Kudüs'ün işgalden kurtuluşunu anlatan dizi, seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 26 Şubat'ta yayınlanan yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. Avram, Selahaddin’in yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar’ın yardımıyla kurtulur. Sırlılar, Selahaddin'e Alem-i İslam'ın selamını getirdiklerini ve Haçlıların büyük hedefini açığa çıkarması için fetih yolunda arkasında duracaklarını söyler. Selahaddin, bu fetih yolunda Avram’ın kurduğu ölüm dolu tuzakları aşabilecek midir? Yeni bölüm için nefesler tutuldu.


#Toplum
#Aktüel
#Areda Survey
26 dakika önce
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