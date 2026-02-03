Esenler’den Barış Manço’ya vefa

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, vefatının 27. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında, Manço'nun efsanevi televizyon programında yer alan "Adam Olacak Çocuk" teması öne çıkarıldı. Televizyon programındakine benzer şekilde sahneye çıkan minik konukları, Barış Manço kostümü ve makyajıyla oyuncu Yusuf Cerrah karşıladı. Sahneye çıkan çocuklar, söyledikleri Barış Manço şarkıları, Cerrah'ın sorularına verdikleri masum ve ilgi çekici cevaplarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.