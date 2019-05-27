Eskişehir Şehir Hastanesine 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' verildi

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PKK içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt tarafından infaz edilen kadın bir teröristin not defterinde yer aldı. Kadın teröristin not defterinde anlattığına göre, örgüt cinsel istismar ya da tecavüze direnen kadın teröristleri aç ve susuz bırakıyor.