Hayat Etimesgut Belediyesinden küçük esnafa büyük destek BİM, A101 ve Şok ilçede yeni şube açamayacak
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Etimesgut Belediyesi'nden küçük esnafa büyük destek: BİM, A101 ve Şok ilçede yeni şube açamayacak​

Etimesgut Belediyesi'nden küçük esnafa büyük destek: BİM, A101 ve Şok ilçede yeni şube açamayacak

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, küçük esnafın zor durumda kalması nedeniyle bundan böyle ilçede BİM, A101 ve Şok marketlerin yeni şube açmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bundan böyle A 101, BİM ve ŞOK Marketlerin yeni şubelerinin açılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Demirel, Etimesgut Belediye Meclis Toplantısında yaptığı açıklamada "Biz Etimesgut'ta böyle bir çalışma başlattık. Ankara'da Sincan, Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle Belediyeleri'de böyle bir karar alarak çalışma başlatabilirler. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor, amaç dışı ürünler bile satıyorlar. Elektrikli ev aletlerine varana kadar kampanyalı ürün satıyorlar. Benim esnafın bunlara karşı direnemiyor" diye konuştu.

İşi olan küçük esnafa el verdi
EKONOMİ
İşi olan küçük esnafa el verdi

YENİ ŞUBE AÇMALARINA İZİN YOK

Etimesgut'ta A101'in 62, BİM'in 69 ve Şok Market'in 55 şubesi bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Enver Demirel şöyle konuştu:

  • "Belediye Başkanları olarak bizlerin vatandaşın yanında yer alması gerekir. İhtiyaç ve taleplerine kulaklarımızı tıkayamayız. Etimesgut'ta binin üzerinde küçük esnaf var. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor. Bunlar birbirleriyle yarışa girip Etimesgut'ta her buldukları yere şube açmalarına müsaade etmeyeceğim. Bu belki hukuki değil ama Etimesgut'ta dengeleri korumak zorundayız. Biz vatandaşımız için varız. Biz bu tutumumuz diğer belediyelere de örnek olmalı. Yerel yönetimler olarak bunu başarırsak küçük esnafımızı ayakta tutabiliriz"

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