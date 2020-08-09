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Ekonomi İşi olan küçük esnafa el verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşi olan küçük esnafa el verdi

Salgının başlarında tüm enerjilerini işçilerinin sağlığını korumaya yönlendiren Orge, aynı korumayı tedarikçi ve küçük esnaf için de yaptı. Orge’nin CEO’su Nevhan Gündüz, tedarikçilerin parasını erken ödediklerini söyledi. Gündüz, “İş hacmi yüksek arkadaşlarımızla küçük esnaftan alımlar da yaptık” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Nevhan Gündüz
Nevhan Gündüz

Tüm dünyayı büyük bir kaos ve belirsizliğe sürükleyen korona virüs, insanları evlerine kapanmaya zorlayınca tüm ekonomi durdu. Herkesin kendi başının çaresine bakmaya çalıştığı ve mevcudu korumak için önlemler aldığı bu günlerde işsizliğin artmaması için hükümetler arka arkaya tedbirler aldı. Türkiye’de de aynı tedbirler alınırken sorumluluk sahibi iş adamları da hem çalışanlarını hem de tedarikçilerini koruyan kararlara imza attı. Bazı şirketler ödemelerini zamanından önce yapmaya başladı, kimisi de çalışanlarına kimsenin işsiz kalmayacağı güvencesini verdi. Bu dönemde tedarikçilerini ve küçük esnafı koruyan önlemlerle ön plana çıkan Orge Elektrik de, hem ödemelerini erken yaparak tedarikçileri desteklerken işçilerine de üst seviyede koruma önlemleri getirdi.

KÜÇÜK ESNAFA ALIM DESTEĞİ

  • Orge olarak daha maske zorunlu değilken çalışanlarını eğiterek herkesin maske takmasını sağladıklarını belirten Nevhan Gündüz, “Özellikle küçük esnaftan alımlar yaparak ticaretlerinin devamına katkı sağlamaya özen gösterdik. Bütün bu çalışmalarımıza başka şirketlerden iş insanı dostlarımız da dahil oldu. Elimizden geldiğince toplu alımlar yaparak küçük esnafa destek olma gayreti içinde olduk. Ticaretin devamlılığını sağlamak için başka çalışmalarımız da var. Zaman zaman onları da devreye alıyoruz” dedi.

AVRUPA’DA HEDEF İLK 10

Kurulduğu günden bu yana 5 milyon metrekareye yakın kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE Enerji Elektrik, gerek iç piyasada gerekse dış piyasada iş hacmini de genişletti. Şirket son 5 yılda yaklaşık 60 milyon avro üzerinde elektrik taahhüt işi tamamladı. 2019 yılında satış gelirlerini yüzde 10 artış ile 140,7 milyon TL seviyesine taşıyan ORGE, esas faaliyet karını yüzde 14 artış ile 56 milyon TL’ye çıkardı. 2012’den bu yana halka açık olan ve bugün 600 kişiye istihdam sağlayan şirketin odağında ise yurtdışı projeler ve global arenada boy göstermek var. Nevhan Gündüz, “5 yıllık projeksiyonumuzda ülkemizin elektrik taahhüt sektör lideri olmayı ve Avrupa’nın ilk 10 şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.

ÜÇ ÜLKEDE SICAK TEMAS

İş dünyası olarak yurt dışına açılımın bu dönemde arttığına dikkat çeken Gündüz, kendilerinin de birkaç ülkeyle iş bağlantısı yaptığını söyledi. Gündüz, “İş bağlantısı yaptığımız ülkeler arasında Katar, Malta ve Almaya yer alıyor. Bu ülkelerde şu anda aktif olarak sıcak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Almanya ile ilişkiler daha sık devam ediyor. Üst yapı inşaatlarıyla ilgili ciddi bir ilerleme var. Projeler arasında iş merkezleri, oteller, ofis binaları var. Buralarda planlamalar şimdiden yapılıyor. Biz de bu projelerde iş alacağız” dedi. Şirketin yurt içinde de birçok projesi bulunuyor. Fehiye Seke-Tur otel projesi, yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi bu projelerden birkaçı olarak sıralanıyor. Konut projelerinde de İnistanbul ve Büyükyalı projeleri olarak öne çıkıyor.

Çalışanlarına pay veriyor

  • ORGE, şirkete katkı sağlayan çalışanlarına pay vermeye de başladı. Nevhan Gündüz, “Çalışanlarımıza ORGE payı vererek, onların şirkete olan bağlılıklarını güçlendirip, şirketin çıkarları ve uzun vadeli planlarımızda başarımızın doğrudan ortağı olmalarını amaçlıyoruz. Geçen yıl 3 genç arkadaşımızı ortak ettik. Bu yıl ve sonrasında da bu yöndeki paylaşımlarımız devam edecek. Performans skalası belirliyoruz. Yönetim kurulu olarak bunu onaya sunuyoruz. Onay aldıktan sonra da onlara ilgili payları hediye ediyoruz” dedi. Verimlilik için sıfır atık projesine de önem veren şirket, geçen yıl 200 ton atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdı.

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