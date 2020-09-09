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Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Evinizde yapabileceğiniz yapımı oldukça kolay bir o kadarda tadı efsane olan makarna ve sos tarifleriyle karşınızdayız. Hemen yapabileceğiniz bu makarna ve sosların tadına bayılacaksınız. İster domates soslu makarna ister kremalı makarna sosu için tarifimize buyurun. İşte evde yapılabilir lezzetli makarna sosu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Domates soslu makarna
Domates soslu makarna

Sizler için çok lezzetli ve pratik makarna ve domates sos tariflerini hazırladık. Enfes yemek tariflerinden makarna tarifleri için buyurun...

Domates soslu makarna tarifi

Domates soslu makarna tarifi

Malzemeler:

İstediğiniz bir paket makarna

Yeteri kadar tuz

Sos malzemeleri

1 Adet kıyılmış kuru soğan

2 Diş kıyılmış sarımsak

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

4 Adet rendelenmiş domates

1 Dal taze biberiye

Yeteri kadar tuz

Servis malzemeleri

1 Su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yeteri kadar taze kekiğin yaprakları

Yapılışı:

Soğanlar, sarımsak ve zeytinyağını küçük boy bir tencereye alıp sotelemeye başlayın. Dirilikleri gider gitmez domatesleri ve biberiyeyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Su eklemeden yavaş yavaş lapalaşana kadar pişirin.

Makarnaları istediğiniz dirilikte haşlayın ve suyunu süzün. Tencerede domates sosu ile harmanlayın. Tuzunu ayarlayın.

Servis tabaklarına alıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve taze kekik yaprakları serpin.

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Domates soslu makarna kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan makarna sosu 15 dakikada pişer.

Domates soslu makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk aşaması kolay olan makarnanın kalorisi 197.

Domates soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Domates soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 lira.

Kremalı domates soslu makarna.

Kremalı domates soslu makarna tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) su bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin

1 Su bardağı lor peyniri

Yarım Paket Makarna

Sos malzemeleri

1 Diş kıyılmış sarımsak

1 Çorba kaşığı tereyağı

1 Çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 Tatlı kaşığı domates salçası

2 Adet rendelenmiş domates

Yeteri kadar tuz

Yarım paket krema

Yapılışı:

Domates sos için, sarımsak ve yağları tavaya alın. Kokusu çıkana kadar soteleyin. Salçayı ekleyip yine kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ilave edip suyunu çekene kadar pişirin, tuzunu serpin ve blendırdan geçirin.

Bir yandan makarnaları istediğiniz dirilikte haşlayın. Lor peyniri ve zeytini de makarnayla karıştırın. Domates sosa kremayı ilave edin ve çektirin. Peynirli zeytinli makarnaya ilave edip bulanmasını sağlayın. Servis tabaklarına paylaştırın.

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Kremalı domates soslu makarna kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan sos 25 dakikada pişer.

Kremalı domates soslu makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 208.

Kremalı domates soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kremalı domates soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6 lira.

Kıyma soslu makarna.

Kıyma soslu makarna tarifi

Malzemeler:

300 Gram yağlı kıyma

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Adet kıyılmış kuru soğan

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

1 Çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 (Yarım) paket spagetti

Yeteri kadar çırpılmış yoğurt

Arzu edilen kadar toz sumak

Yapılışı:

Kıyma ve yağı tavaya alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun, soğanı ekleyin ve soldurun.

Tuzunu ve biberlerini ekleyip iyice pişirin.

Spagettiyi istediğiniz dirilikte pişirin ve tuzunu ayarlayıp süzdürüp servis tabağına alın.

Yoğurt gezdirip üzerine kıymalı harcı yayın ve toz sumak serpin.

Kıyma soslu makarna kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan makarna 30 dakikada pişer.

Kıyma soslu makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 248.

Kıyma soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıyma soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18 lira.


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