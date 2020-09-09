Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Sizler için çok lezzetli ve pratik makarna ve domates sos tariflerini hazırladık. Enfes yemek tariflerinden makarna tarifleri için buyurun...
Domates soslu makarna tarifi
Malzemeler:
İstediğiniz bir paket makarna
Yeteri kadar tuz
Sos malzemeleri
1 Adet kıyılmış kuru soğan
2 Diş kıyılmış sarımsak
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
4 Adet rendelenmiş domates
1 Dal taze biberiye
Yeteri kadar tuz
Servis malzemeleri
1 Su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yeteri kadar taze kekiğin yaprakları
Yapılışı:
Soğanlar, sarımsak ve zeytinyağını küçük boy bir tencereye alıp sotelemeye başlayın. Dirilikleri gider gitmez domatesleri ve biberiyeyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Su eklemeden yavaş yavaş lapalaşana kadar pişirin.
Makarnaları istediğiniz dirilikte haşlayın ve suyunu süzün. Tencerede domates sosu ile harmanlayın. Tuzunu ayarlayın.
Servis tabaklarına alıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve taze kekik yaprakları serpin.
Domates soslu makarna kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan makarna sosu 15 dakikada pişer.
Domates soslu makarnanın kalorisi ne kadar?
Zorluk aşaması kolay olan makarnanın kalorisi 197.
Domates soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Domates soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 lira.
Kremalı domates soslu makarna tarifi
Malzemeler:
1/2 (Yarım) su bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin
1 Su bardağı lor peyniri
Yarım Paket Makarna
Sos malzemeleri
1 Diş kıyılmış sarımsak
1 Çorba kaşığı tereyağı
1 Çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 Tatlı kaşığı domates salçası
2 Adet rendelenmiş domates
Yeteri kadar tuz
Yarım paket krema
Yapılışı:
Domates sos için, sarımsak ve yağları tavaya alın. Kokusu çıkana kadar soteleyin. Salçayı ekleyip yine kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ilave edip suyunu çekene kadar pişirin, tuzunu serpin ve blendırdan geçirin.
Bir yandan makarnaları istediğiniz dirilikte haşlayın. Lor peyniri ve zeytini de makarnayla karıştırın. Domates sosa kremayı ilave edin ve çektirin. Peynirli zeytinli makarnaya ilave edip bulanmasını sağlayın. Servis tabaklarına paylaştırın.
Kremalı domates soslu makarna kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan sos 25 dakikada pişer.
Kremalı domates soslu makarnanın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 208.
Kremalı domates soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kremalı domates soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6 lira.
Kıyma soslu makarna tarifi
Malzemeler:
300 Gram yağlı kıyma
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Adet kıyılmış kuru soğan
Yeteri kadar tuz
Yeteri kadar toz karabiber
1 Çay kaşığı kırmızı toz biber
1/2 (Yarım) paket spagetti
Yeteri kadar çırpılmış yoğurt
Arzu edilen kadar toz sumak
Yapılışı:
Kıyma ve yağı tavaya alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun, soğanı ekleyin ve soldurun.
Tuzunu ve biberlerini ekleyip iyice pişirin.
Spagettiyi istediğiniz dirilikte pişirin ve tuzunu ayarlayıp süzdürüp servis tabağına alın.
Yoğurt gezdirip üzerine kıymalı harcı yayın ve toz sumak serpin.
Kıyma soslu makarna kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan makarna 30 dakikada pişer.
Kıyma soslu makarnanın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 248.
Kıyma soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kıyma soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18 lira.