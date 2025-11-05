Evin yolunu bulamayan çocukların hikâyesi

Sinemada belli başlı klişeler vardır ve en çok izlenen filmler bu klişeler üzerine oturur. Bu klişelerden uzak, sadece çocukların dünyaları üzerinden bir film çekmenin riskler barındırıp barındırmadığını sorduğumda, “Komedi de yapsan içindeki duygularla yapmadığın sürece bir şey olmuyor. Çocukluk benim için o kadar kapsayıcı bir şey ki, Edip Cansever’in şu sözü, yeni senaryomun da ilk cümlesi: ‘Çocukluk bir gökyüzü gibidir, nereye gitsen ardından gelir.’ Çocuklarla ilgili çalışmamda çok içten bir süreç var. Ben sadece ‘Yıpranan ve horlanan bir yerde çocukluk nasıl varlığını sürdürebilir?’ sorusunun peşine düşerek o melankoliyi anlattım. Bir çocuğun annesini kaybettikten sonraki kederini göstermekti derdim. Çocuklarda melankoli çok konuşulmaz. Bir çocuğun da yas tutabileceğini görmüyorlar. Ben bunu Musa’yla anlatmak istedim, ama bunu anlatırken çok umutlu bir yere koydum. Özellikle son sahnesini büyülü bir havada çekmemin sebebi de o. Bir kız çocuğu dışında kadının olmadığı bir film yapma nedenim ise, kadın çekildiğinde geriye ne kaldığını çıplak bir şekilde göstermek istememdi” diye anlattı.