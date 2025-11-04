Akrobat baba-kız geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan atlı akrobatlar 50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor. Geleneksel kıyafetleriyle sahaya çıkan ikili, at üstünde okla hedefi vurdu, kılıç gösterileri sundu.
