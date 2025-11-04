Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Akrobat baba-kız geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor

Akrobat baba-kız geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor

14:444/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan atlı akrobatlar 50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor. Geleneksel kıyafetleriyle sahaya çıkan ikili, at üstünde okla hedefi vurdu, kılıç gösterileri sundu.

#Atlı akrobat Savaş Özcan ve Dilara Özcan
#atlı gösteri
#baba kız gösterisi
#Dilara Özcan
#Savaş Özcan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?