Peygamberin izinde hicret yolunu arşınlıyorlar

Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürmek için bir araya gelen dünyanın farklı ülkelerinden bir grup Müslüman, yürüyüşle ilgili duygularını paylaştı. İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyonun düzenlediği yürüyüşe katılan grup, sabah namazının ardından Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı. Güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen ellerindeki batonlardan da destek alarak çölde ilerleyen katılımcılar, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in hicret sırasında uğradığı noktalardan geçerek yolculuğun anlamını pekiştirdi.

1 /42

2 /42

3 /42

4 /42

5 /42

6 /42

7 /42

8 /42

9 /42

10 /42

11 /42

12 /42

13 /42

14 /42

15 /42

16 /42

17 /42

18 /42

19 /42

20 /42

21 /42

22 /42

23 /42

24 /42

25 /42

26 /42

27 /42

28 /42

29 /42

30 /42

31 /42

32 /42

33 /42

34 /42

35 /42

36 /42

37 /42

38 /42

39 /42

40 /42

41 /42