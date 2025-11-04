Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Peygamberin izinde hicret yolunu arşınlıyorlar

Peygamberin izinde hicret yolunu arşınlıyorlar

14:394/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürmek için bir araya gelen dünyanın farklı ülkelerinden bir grup Müslüman, yürüyüşle ilgili duygularını paylaştı. İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyonun düzenlediği yürüyüşe katılan grup, sabah namazının ardından Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı. Güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen ellerindeki batonlardan da destek alarak çölde ilerleyen katılımcılar, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in hicret sırasında uğradığı noktalardan geçerek yolculuğun anlamını pekiştirdi.

#Hicret
#Hicretyolu turizme açıldı
#Hijrah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?