Ezanlarımız dinmez vatanımız çiğnenmez

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Rejim güçlerinin ateşleriyle şehit olan 33 Mehmetçik tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bütün camilerde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Cuma hutbesinde de "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe irad edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Hatay'da Habib-i Neccar Camii'nde hutbe okudu. Millet olarak büyük badirelerden geçildiğini, ağır imtihanların verildiğini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti: "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur."

HAİNLERİN OYUNLARI BOZULACAK

Erbaş, "Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenabıhak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar" dedi. Ali Erbaş, Türk askerlerinin İdlib'te hain bir saldırıya uğradığını anımsatarak hutbesine şöyle sürdürdü: "Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur." "Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır" diyen Erbaş, "Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar" ifadesini kullandı.

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Şehitlere sela

İdlib’te şehit olan 33 askerimiz için İstanbul’daki camilerde, cuma namazı öncesi, sela okundu. Selanın ardından cuma namazı öncesinde de Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi. Eyüp Sultan Camisi’nde cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan Eyüp Sultan Türbesi’nin başında bazı vatandaşlar şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı’ndaki bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. Büyük Çamlıca Camisi’nde şehitler için Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği tarafından dua merasimi düzenlendi. Merasimde İdlib’de şehit düşen 33 asker ve Balkan Türkleri Yücel Şehitleri için dualar okundu. Fatih Camisi’nde cuma namazı öncesi Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi. Sultanahmet Camisi’nde cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, şehit askerler için dualar etti.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa’da, şehit olan 33 Mehmetçik için cuma namazının ardından Dergah Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Balıklıgöl platosunda toplanan vatandaşlar, cuma namazının ardından saf tuttu. Vatandaşlar, hep birlikte şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kadınların gözyaşı döktüğü Dergah Camii’nde yaklaşık 2 bin kişi, şehitler için dua etti.