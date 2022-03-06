Fahrelnissa Zeid’in soyut mozaiği 1 milyon 274 bine satıldı

20. yüzyılın önde gelen ressamlarından Fahrelnissa Zeid’in 1940’lara ait Abstrait Mosaique/Soyut Mozaik isimli yapıtı 27 Şubat’ta gerçekleşen Çağdaş ve Klasik Sanat Müzayedesi’nde vergi ve komisyonla birlikte 1 milyon 274 bin liraya satıldı.

Sanatçının çok nadir bir dönemine ait tuval üzeri yağlı boya tablonun ön ve arka tarafında Fahrelnissa Zeid’in imzası bulunuyor. Sanatçının tuvalinde kare, üçgen ve dörtgenlerden oluşan geometrik formları sarı, kırmızı, mavi ve mor renklerin en parlak değerlerini coşkuyla kullanmasıyla özgün ve çarpıcı bütünler oluşturduğu görülüyor. 117 x 81 cm boyutlarındaki eserin arkasında ise Fahrelnissa Zeid’in oğlu Raad Bin Zeid’in el yazısıyla tablonun annesine ait olduğu belirten ifade dikkati çekiyor. Raad Bin Zeid’in aile yadigarı olarak uzun yıllar muhafaza ettiği tablo söz konusu müzayedeyle sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin ilgisine sunuldu.

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SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Türkiye’de modern sanatın öncülerinden ve soyut resmin temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’in 1901’de Büyükada’da babası Mehmed Şakir Paşa’nın (1855-1914) konağında başlayan yaşamı sanatla iç içe geçmiştir. Sanatkâr bir aileden gelen Fahrelnissa’nın kardeşleri yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ressam Aliye Berger’dir. Fahrelnissa Zeid yazar İzzet Melih Devrim ile evliliğinden olan çocukları ressam Nejad Devrim ve tiyatro sanatçısı Şirin Devrim’dir. Zeid aynı zamanda seramik sanatçısı Füreya Koral’ın teyzesidir. İlk kişisel sergisini Nisan 1944’te Maçka’daki evinde yaklaşık 170 yapıtla açan Fahrelnissa Zeid, daha sonra Paris, Londra, New York ve Brüksel başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde eserlerini sergiler. Kendine özgü bir resim dili oluşturan ve renkli kompozisyonlarıyla tanınan sanatçının Paris, New York, Ürdün ve Türkiye müzelerinde eserleri bulunmaktadır.

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SERGİ AFİŞİ DE SATIŞTA

Online olarak düzenlenen müzayedede Fahrelnissa Zeid’in yağlı boya eserinden başka sanatçının 4 Aralık 1953 - 7 Ocak 1954 tarihleri arasında Paris’in meşhur galerisi Galerie Dina Vierny’de açtığı serginin afişe de satışa çıktı. Ayrıca Nuri İyem, Burhan Doğançay, Ahmet Fazıl Aksoy, Fikret Mualla, İbrahim Safi, Devrim Erbil, Adnan Turani gibi modern Türk resminin önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan 150 yapıt müzayedede yer aldı.