Farelerin cirit attığı pastanenin sahibinden açıklama
Ümraniye’deki bir pastanedeki kuru pastaların üzerinde farenin gezdiği görüntülerle ilgili işlem yapıldı. Ümraniye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş yerini kapattıklarını açıkladı. Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kazı çalışması nedeniyle lağım patladığını ve farelerin gece pastaneye girdiğini söyledi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı.
Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.