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Hayat Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti Ödeyeceği tazminat belli oldu
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Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti: Ödeyeceği tazminat belli oldu

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ailesine hakaret ettiği iddia edilen ve bin 940 lira adli para cezasına çarptırılan şahıs, bu kez de 37 bin 500 lira tazminat ödeyecek.

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Haber Merkezi İHA
Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti: Ödeyeceği tazminat belli oldu
Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti: Ödeyeceği tazminat belli oldu

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ailesine hakaret ettiği iddia edilen ve bin 940 lira adli para cezasına çarptırılan şahıs, bu kez de 37 bin 500 lira tazminat ödeyecek.

60 bin liralık dava açılmıştı


Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dosyada ‘hakaret’ suçundan bin 940 liraya mahkum edilen Anıl Sözer, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da mahkum edildi. Ceza davasının ardından avukatları Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Terim ve ailesi, bu kez Anıl Sözer’e 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Terim ve ailesini temsilen avukatları Candaş Gürol hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan davalı Anıl Sözer’i ise avukatı temsil etti.
"İbret olması için"


Duruşmada beyanda bulunan Terim ailesinin avukatı Candaş Gürol, "Anıl Sözer’in müvekkiller için sarf ettiği sözler son derece ağırdır, kişilik haklarının ihlalidir. Tanınmış kişilere bu şekilde hakaretlerin engellenmesi adına ibret olması için de davamızın kabulüne karar verilmesini istiyorum” dedi. Davalı Anıl Sözer’in avukatı ise davanın reddedilmesini mahkemeden talep etti.
37 bin 500 lira manevi tazminat ödeyecek

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Terim için 7 bin 500 lira, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile damadı Volkan Bahçekapılı için de, 15’er bin lira olmak üzere toplam 37 bin 500 lira manevi tazminatın davalı Anıl Sözer’den faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

Ünlü profesörden deprem ve tsunami uyarısı: Tehlikeli illeri tek tek açıkladı
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 04.52'de, merkez üssü Ege Denizi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü. Yine AFAD verilerine göre, 1 gün önce de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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'GÜNEY KIYILARIMIZ DAHA RİSKLİ'<br>DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili DHA'ya açklamalarda bulunup, \"Bugün Türkiye ölçeğinde baktığımızda kuzeyde, Kuzey Anadolu fayı var. Doğuda, Doğu Anadolu fayı var. Güneyde de Helenik ve Kıbrıs yayı var. Türkiye bu ana faylardan etkileniyor. Güneydeki bu iki ana fay, Türkiye ölçeğinde geçmişte en büyük depremleri üretmiş.
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Karadaki faylarımızın en büyük üreteceği deprem 7.9. Güneyde denizde yer alan fayların üreteceği en büyük deprem ise özellikle Helen fayı 8.4. Çünkü Helen fayı geçmişte 8.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. Gelecekte de bu büyüklüğünde deprem üretebilir. Güney kıyılarımız, kuzey kıyılarımızdan tehlike anlamında daha fazla risk altında\" dedi.
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'BU İKİ FAY DEPREM ÜRETİYOR'<br>Helen ile Kıbrıs fayının olası büyük bir deprem üretmesi halinde olası tsunami tehlikesine de dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, \"Bu iki fay hattı sürekli birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. Helenik fayla ilişkili kentler; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya. Kıbrıs fayıyla ilişkili kentler ise Adana, Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesi.
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Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında. Önlemler alınmalı.
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Bu fayların gelecekte büyük depremler üretebileceğini hesaba katıp, tsunami erken uyarı sistemleri gibi konularda halkın bilgilendirilmesi gerekiyor\" diye konuştu.
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Ünlü profesörden deprem ve tsunami uyarısı: Tehlikeli illeri tek tek açıkladı
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, güneydeki Helen ve Kıbrıs fayına dikkati çekerek, "Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında" dedi.

Bedava tatilin adresiydi: Pahalı otellerin yanındaki denize sıfır çardaklar yıkılacak
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Görevli 5 belediye personelinin 3'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gerekçesiyle yıkımın ertelendiği bildirildi. <br>Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi.
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Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili, ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü ancak aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi.
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Bedava tatilin adresiydi: Pahalı otellerin yanındaki denize sıfır çardaklar yıkılacak
Antalya'nın Aksu ilçesinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için, deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararı, 3'üncü kez ertelendi.


208 bin 900 personel sahada olacak

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