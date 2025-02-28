Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı konuldu

Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok.