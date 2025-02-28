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Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı konuldu

Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı konuldu

11:3928/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
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Tuğçe Tayfur Aydın, Ferdi Tayfur’un mirasına mahkemeden tedbir kararı konulduğunu açıkladı
Tuğçe Tayfur Aydın, Ferdi Tayfur’un mirasına mahkemeden tedbir kararı konulduğunu açıkladı

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras konusundaki tartışmalar devam ederken, kızı Tuğçe Tayfur Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mirasla ilgili mahkeme tarafından tedbir kararı alındığını duyuran Aydın, “Bu sadece başlangıç. Adalet er ya da geç yerini bulur” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi.


Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı..


Usta sanatçının cenazesine akın ettiler


Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tayfur'un vefat haberi, Türkiye'yi yasa boğdu.


Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.


79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.


Tayfur'un mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı.


Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.


Timur Bayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'dan itiraz


Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı.


Bunun üzerine iki isim, vasiyete itiraz etti.


Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi.


Tedbir kararı konuldu


Son yaşanan gelişmede ise Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.


"Bu daha başlangıç"


Tuğçe Aydın Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok.



#ferdi tayfur
#sanatçı
#Tuğçe Tayfur Aydın

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