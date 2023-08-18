Fil Gabi’ye 6 yıldır eş aranıyor

Gaziantep OSB'deki fabrikalardan birinde bir süredir yaşanan iş bırakma eylemi sürüyor. Bölgeyi ziyaret eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, işçilerin büyük bölümünün işlerinin başına dönüp çalışmaya başladığını açıkladı. Şahin, ''Gaziantep sanayisi ve işçileri hem Türkiye hem Gaziantep için çok önemli. Burada yaşanacak bir sorunun daha da büyümemesi için parti farkı dinlemeksizin üzerimize düşeni yaptık'' dedi.