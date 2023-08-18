Fil Gabi’ye 6 yıldır eş aranıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline gelen Gabi isimli file, 6 yıldır eş aranıyor.
Anadolu Yayıncılar Derneği’nde düzenlenen basınla sohbet toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 yıldır eş aradıkları fil Gabi’ye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında geçen ilginç bir diyalogu paylaştı. 2017’de Sudan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönemin Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından 4 yavru aslan hediye edilmişti. Sonrasında ise yavru aslanlar Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesinde bakım altına alınmıştı. Söz konusu konuya ilişkin yıllar önce Erdoğan’la aralarında yaşanan diyalogu anlatan Şahin, yavru aslanların Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesinde bakılması için gece Erdoğan’ın aradığını anlattı. Şahin, kendisinin dişi file de ihtiyaçları bulunduğunu söylemesi üzerine “‘Başkanım gecenin ikisi, elimde erkek aslan var. Sana dişi fili nereden bulayım. Sabah bakalım dişi fil var mı diye’ dedi. 6 yıl oldu dişi fili hala bulamadık” şeklinde konuştu.