Fatma Şahin eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü: Büyük bölümü işlerinin başına dönüp çalışmaya başladılar

Gaziantep'te üç fabrikadan yaklaşık 2 bin Şireci işçisi eylemlerini sürdürüyor. Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç ve Sevda Karaca Demir ile bölgeyi ziyaret eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ben sizden biriyim. Gaziantep'in diğer illerden farkı helal kazanç. Bu şehrin çocukları çalışmak zorunda. Beni dinlerken bir bacınızı dinler gibi dinleyin" ifadelerini kullandı.





Şahin, ''Biz neden geç kaldık? Biz deprem bölgesindeydik. Kardeşlerimizi kaybettik'' açıklamasında bulundu.





İşletme sahibine işçilerin taleplerini, işçilere fabrika yönetiminin fikirlerini ileten Şahin, uzlaşmada büyük mesafe kat ettiklerini bildirdi. İşçilerin büyük bölümünün işlerinin başına dönüp çalışmaya başladığını açıklayan Şahin, ''Gaziantep sanayisi ve işçileri hem Türkiye hem Gaziantep için çok önemli. Burada yaşanacak bir sorunun daha da büyümemesi için parti farkı dinlemeksizin üzerimize düşeni yaptık'' dedi.







