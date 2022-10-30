Hayat Filistinde her şartta direniş Mağarada topraklarına sahip çıkıyorlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Filistin’de her şartta direniş: Mağarada topraklarına sahip çıkıyorlar

Filistin topraklarındaki İsrail işgali, uluslararası hukuku Taş Devri kurallarıyla ezmeye devam ederken, Batı Şeria’da köyleri, evleri ve tüm yaşam alanları yok edilen, ele geçirilen Filistinliler yine de direnmeye devam ediyor.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Filistin’de her şartta direniş: Mağarada topraklarına sahip çıkıyorlar
Mağarada topraklarına sahip çıkıyorlar.

New York Times’tan Raja Abdulrahim’in haberine göre, Batı Şeria’da Khirbet al-Fakheit köyünden 65 yaşındaki Wadha Eyub Ebu Sabha bu mağaralarda yaşayan Filistinlilerden biri. İsrail ordusunun atış talimi yaptığı ve el koymaya hazırlandığı Masafer Yatta adlı tepelik bir bölgede bulunan dağınık köylerden birinde yaşayan Ebu Sabha, yaşadığı ev işgalciler tarafından 3 kere yıkıldıktan sonra, sahibi olduğu toprakta kalmak ile terk etmek arasındaki tercihi diğer Filistinliler gibi bölgede bulunan yer altı mağaralarına sığınmak ve direnmekte bulmuş.

Bölgede yaşayan 1200 Filistinli, İsrail mahkemesinin tahliye kararının ardından, mağaralarda yaşıyor. Filistin yönetimi bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesinin “etnik temizlik" manasına geleceğini söylüyor. Ancak bölgesel ve uluslararası duyarsızlık, işgalci karşısından ellerini kollarını bağlıyor. Ebu Sabha, işgalci gücün bölgede yaşayan Filistinlilerin sonradan yerleştiği iddiasına ise “Onlar 1980’den önce burada olmadığımızı iddia ediyor ama ben 1946’da burada bir başka mağarada doğdum” sözleriyle cevap veriyor. Mağaralarda sadece aileler değil, geçimlerini sağladıkları küçük baş hayvanlar da yaşıyor. Son derece ilkel şartlarda cılız bir lambanın altında yaşam mücadelesi veren Ebu Sabha, “Gözlerimi bir mağarada açtım, bir mağarada da kapatacağım” diyerek işgalcilerin tehditlerine meydan okuyor ve topraklarını bırakmayacağını haykırıyor.

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