Film çekerken işgalcilerle mücadele etmeniz gerekiyor

İngiltere’de 1978 yılında dünyaya gelen Farah Nabulsi, Filistinli bir anne, babanın dört çocuğundan biri. Londra’da büyüyen Filistin asıllı İngiliz yönetmen Nabulsi, yıllarca bankacılık yapmış. Daha sonra 25 yıl sonra gittiği öz toprakları olan Filistin gezisinde işgalcilerin Filistin halkına yaptığı haksızlıkları gördükten sonra bankacılığı bırakarak bu insanların sesini duyurmak için sinema sektörüne girmiş. Nabulsi kurmaca filmler yazdığı, yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı bir yapım şirketi kurmuş. Bankacılığı bırakıp yönetmenliğe ve senaristliğe adım attıktan sonra önce üç kısa film çeken Nabulsi, “The Teacher (Öğretmen)” adlı uzun metraj filmine imza atmış. “Today They Took My Son (Bugün Oğlumu Aldılar)”, “Oceans of Injustice (Adaletsizlik Okyanusları)”, ve “Al-Hadiya (Hediye)” isimli filmlere imza atan başarılı yönetmen Nabulsi, 2021’de kendisine BAFTA ödülünü kazandıran “Al-Hadiya (Hediye)” adlı kısa filmiyle 30’un üzerinde festivalden ödül kazanmış. Geçtiğimiz hafta da Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 11. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali BAFTA ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan Filistin asıllı İngiliz yönetmen Nabulsi’nin “Öğretmen” filmiyle açılışını yaptı. Prömiyerini 48. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren “Öğretmen” filmi aynı zamanda geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’da düzenlenen 3. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde “Jüri Ödülü”nü, başrol oyuncusu Saleh Bakri ise “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Biz de Farah Nabulsi ile bir araya gelip hayatını, sinemayı ve Gazze’de yaşanan soykırımı konuştuk.