Flamingolar Tuz Gölü’nü terk ediyor

Allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli sulak alanlar arasında yer alan Tuz Gölü'nde bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı. Kuşlar rotasını Türkiye'nin diğer sulak alanlarına çevirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, Tuz Gölü'nün yapısı itibarıyla ekstrem tuz yoğunluğuna sahip olduğunu, bu nedenle de bölgede korunmaya muhtaç çok sayıda biyolojik çeşitlilik unsuru bulunduğunu belirtti.

SICAKLIKLAR ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Flamingoların popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Uzun, “Bu yıl ülkemizde ekstrem şartlar yaşıyoruz. Bölgede bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor” dedi. Bölgede geçen sene 5 bin 600-6 bin civarı ergin flamingonun bulunduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti: “Bu sene flamingo sayısının 2 bin civarında olduğunu tespit ettik. Suyun ve yağışların az olması flamingo yavrularını etkiliyor. Flamingolar, içgüdüsel olarak suyun daha bol olduğu, yavrularını daha rahat yetiştirebileceği alanlar arasında geçiyor. İzmir, Balıkesir, Mersin bölgesine giden flamingolar bu alanlarda yavrularını büyütmeye devam ediyor. Bazı basın yayın organlarında flamingoların 'kitlesel öldüğü' yönünde iddialar bulunuyor ancak kitlesel ölüm Tuz Gölü'nde kesinlikle yok."

YAŞAMA ALANLARINI CANLI TUTUYORUZ

Bakanlık olarak Tuz Gölü'nün ekosistem sağlığını korumak ve flamingo yavrularının yaşama şansını artırmak amacıyla, sadece suyun yetersiz olduğu dönemlerde müdahale etmekle kalmadıklarını belirten Uzun, bölgedeki sulak alanların sürdürülebilirliğini sağlamak için de uzun vadeli su yönetimi ve habitat koruma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.







