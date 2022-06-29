Fotoğrafçı Sam Yari: Savaş mağdurlarına destek olacağız

Son dönemlerde içerisinde bulunduğu projelerle ismini duyuran Fotoğrafçı Sam Yari, girişimcilik faaliyetlerinde de yer almaya devam ediyor. Metaverse ile ilgili de çalışmalarda bulunan Yari, Metaverse ile ilgili ilk haber sitesi ve dergiyi yayına aldı ve bu alanda da faaliyetlerde bulunmaya başladı.

Ayrıca Sam Yari, çalışmalarına şirketi özelinde kurumsal bir şekilde devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşına dair özel bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Yari, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve işini kaybeden savaş mağdurlarına destek olacaklarının altını çizdi: “İnsan olmanın özünde ne var? Bu soru oldukça önemli. Ben, insan olmanın özünde yardımlaşma duygusunun olduğunu düşünüyorum. İnsanların zor durumda kendisini yalnız hissetmemesi oldukça önemli. Çünkü insan, toplumsal bir varlıktır ve bir diğeriyle var olabilir. Son zamanlarda yaşadığımız talihsiz olaylardan biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı, birçok masum insanın zarar görmesine neden oldu. Bu durumda oturup hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemezdik.

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Savaş mağdurlarına destek

Bir proje yapmamız gerektiğini düşündük. Bu projede amacımız, savaş mağdurlarına destek olarak onların kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlamak. Bunun için bir ekip kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Projemizde bize Ukraynalı süper modeller destek oluyor ve çok özel fotoğraflar çekiyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları sergileyerek insanların beğenisine sunacağız. Böylelikle sergiden elde ettiğimiz gelirleri kullanarak Ukraynalı savaş mağdurlarına destekte bulunacağız.”

Sergi sonrasında fotoğrafları NFT’ye dönüştürüp dijital ortama aktaracağız

Sergi sonrasında çekmiş oldukları fotoğrafları NFT’ye dönüştüreceklerini de belirten Sam Yari, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz artık özgün eserleri NFT sayesinde dijitale de aktarabiliyoruz. Bu sayede eserlerin çok daha fazla insana ulaşabilmesini olanaklı hale getiriyoruz. Bu projede de tam olarak bunu yapacağız. Fotoğrafların çok daha fazla insan ulaşabilmesi bizim için çok önemli. Çünkü elde ettiğimiz gelirleri savaş mağdurları için kullanacağız. Onların çok daha iyi bir yaşantı içerisinde olması için kullanacağımız gelirin fazla olması, daha fazla insana yardımcı olabilmemiz anlamına geliyor. Bu nedenle titiz bir çalışma içerisindeyiz ve kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”