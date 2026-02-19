Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

Galata Kulesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'ne Ramazan ayı nedeniyle görseller yansıtılarak, yeni bir görünüme kavuşturuldu.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başlandı.
Görselle birlikte kuleye yansıtılan
"Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan"
ve
"Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı"
yazıları ile İngilizce tercümeleri ilk gününde ilgi gördü.
