Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başlandı.