Gassal dizisi severlerine müjde: 3. sezonda neler olacak? Yeni sezon yeni oyuncularla geliyor

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"ın üçüncü sezon çekimlerine başlandı. İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, kara komediyle dramı bir araya getiriyor.













Yeni sezonda yönetmenliğini Sümeyye Karaarslan ve Onur Tan'ın üstlendiği dizinin başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral paylaşıyor.





"Var olan bir insanmış gibi yorumlar görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor"





Açıklamalarda bulunan oyuncu Ahmet Kural, heyecanının ilk sezondaki gibi devam ettiğini belirterek, "Çok enteresan bir senaryoydu. Sümeyye Karaarslan büyük bir kalem.





Etki yaratacağını düşünüyordum ama bu kadar etkili olacağını tabii kimse tahmin edemezdi. O yüzden çok mutluyum." dedi.Üçüncü sezonda Baki'nin yolculuğunun kaldığı yerden devam ettiğini belirten Kural, "Hala heyecanımız sınırsız. Baki karakteri, yorumlardan da gördüğüm kadarıyla hakikaten sanki yaşıyormuş gibi. Var olan bir insanmış gibi yorumlar görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir karakter değil de sanki gerçekten varmış gibi herkesin içinde bir Baki var. Kadın, erkek, herkesin hikayesi aynı. Herkesin bir acısı, yalnızlığı var. Ölüm zaten keza hepimizin her an yanındaki bir olgu. Bu nedenle etkileyici bir iş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kural, ölümle iç içe yaşayan bir karakterin sakinliğini ve dinginliğini yansıtmaya çalıştığını ifade ederek, yeni sezonda Baki'nin yolculuğunda komedi ve dramın iç içe olacağını ve izleyiciyi sürprizlerin beklediğini söyledi.





"Karakterin en sevdiğim özelliği eyvallahının olmaması"





Oyuncu Hande Soral, canlandırdığı "Nihan" karakterinin "Baki" karakterinin kadın hali olduğuna dikkati çekerek, "Aynı meslekte, aynı hayatı yaşıyorlar. Benzer geçmişleri var. O yüzden benim için heyecanlıydı, iki benzer karakterin aynı işte olması. Seyircinin tepkisini çok merak ediyorduk. Çünkü Baki'nın yalnızlığını o kadar çok sevdi ki seyirci. Başka birini ister mi emin olamıyorduk ama çok sevdiler. Çok mutluyuz." diye konuştu.





Soral, canlandırdığı karakterin geçmişini çok iyi bildiği için çok zorlanmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"İşe başlarken ben Nihan'ı tanıyor gibiydim. Çocukluğunu, ailesini, kardeşini, her şeyi çok iyi biliyordum. Sümeyye Hanım, kadın gassalı daha önceden yazmış, kafasında vardı. O yüzden hazırlanmam çok rahat oldu. Karakterin en sevdiğim özelliği bir kadın olarak kendi ayaklarının üstünde durabilmesi ve yaşadığı her şeye rağmen çok güçlü durabilmesi, hiç kimseye ihtiyaç duymaması, tabiri caizse eyvallahının olmaması."Yeni sezonda da seyircinin hem güleceğini hem ağlayacağını aktaran Soral, "Baki" ve "Nihan" karakterlerinin daha yakından tanınacağını da sözlerine ekledi."İşimiz düşmediğinde de orayı tamamen unutuyoruz"Proje tasarımcısı ve yönetmen Sümeyye Karaarslan da ilk iki sezonda sürekli monitörün arkasında durduğunu ve yönetmenle çok uyumlu çalıştığını dile getirerek, "İşin müzik tasarımdan tutun kamera açılarının genel mantığına kadar her şeyi konuşmuştuk ve buna proje tasarımı demiştik. Bunu hayata geçirirken hep monitörün arkasındaydım. Hatta bazen iki ekibe ayrıldık.









Bir sette ben durdum. Üçüncü sezonda yönetmenimiz farklı bir işe geçtiği için ayrılmak zorunda kaldı. Üçüncü sezonda yine bir erkek yönetmenle omuz omuza vermeyi ve aslında orada Baki dengesini daha güzel kurmayı hedefledim." dedi.Karaarslan, bir erkek gözünün işin içinde olmasının önemine değinerek, "Baki'deki narinliği ve nahifliği doğru kurgulamak adına erkek partnerle beraber çekmeyi çok istiyordum. Onur Hoca'nın da malum daha önce yaptığı işlerden dolayı erkek gözü fazla fazla var. Sağ olsun kırmadı bizi. Yönetmenlik unvanı da biraz onun isteğiyle oldu. Onun mütevazı tutumuyla alakalı bir şey. Unvanlar önemli değil. Önemli olan o projenin güzel çıkmasıydı." görüşünü paylaştı.En başından beri kafasında sezon ve bölüm sayısının net olduğunu dile getiren Karaarslan, her sezon finalini hikayeyi bitirecekmiş gibi yaptıklarını, TRT tarafından devam denildikçe devam edeceklerini ifade etti.





Yönetmen Karaarslan, Baki'nin yolculuğunun üçüncü sezonda da aynı tatta devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Baki'nin bildiği ya da bilmediği bazı sırlarımız var kenarda tuttuğumuz. Onları göreceğiz. Gasilhane, işimiz düştüğünde gidip hayatımız sanki hep orada geçecekmiş gibi yaşadığımız bir yer. İşimiz düşmediğinde de orayı tamamen unutuyoruz. Fakat işin ilginci herkesin bir gün yolu düşüyor. O yüzden projede konuk oyunculu bir tasarım yapmıştık. 'Kim oynarsa olur'dan ziyade 'Burada şu isim olmalı.' diyerek sadece bir bölüm gördüğümüz oyuncular üzerine uzun uzun toplantılar yaptığımız oldu. Bu tasarımı yeni sezonda da koruduk. Daha önceki sezonlarda gördüğümüz konuk oyunculardan devam edenler de var. Yeni konuk oyuncularımız da var."





Yönetmen Onur Tan ise dizinin ilk iki sezonunu evde keyifle izlediğini ve yönetmenliğini yapacağının aklının ucundan geçmediğini kaydederek, "Seyirci olarak kadın ile erkeğin beyni birbirinden çok farklıdır. Gerçekten biraz esprili olacak ama 'kadın beyni hatice, erkek beyni netice'dir. Kadın beyni çok detaylara takılır, erkek beyni direkt neticeye gider. Yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Tam da düşündüğüm gibi ilerliyor. Sümeyye Hoca'nın detaycılığı, ayrıntıları...





Açıkçası beraber bir iş olması daha güzel olur diye ben tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.İlk sezonda gerçekçi bir dünyanın içinde yaşanılan olayların mizahi bir dille ele alınmasının kendini çok etkilediğine vurgu yapan Tan, şunları söyledi:"Türk edebiyatında da çok fazla böyle şey yok. Sinemada ya da dizide hiç bu derece gerçekçi bir mizahi yorum görmedim. Karikatürize etmeden durumun ve olayların komiğinden yola çıkarak yıllardır hep kendi kendimize sorduğumuz soruların cevaplarını senaryoda tek tek vermesi, kahkahayla gülerken birden bire ağlamamız, gerçekten yapılmasını çok istediğim bir işti ve çok imrenmiştim. Gassal benim yarattığım bir dünya değil.





Bu Sümeyye Hoca'nın yarattığı bir dünya. Buraya yeni bir dünya kurmak üzere gelmediğimi düşünerek geldim. O yüzden Sümeyye Hoca'yla beraber bir çalışma teklif ettim. Yönetmenin değil filmin bir dili olmalı bence. Çok beğenilen, takdir edilen ve çok fazla izlenen bir işin dilini değiştirmek tamamıyla egosal bir davranış olur. Dolayısıyla ben buraya tecrübelerimi paylaşmak için geldim."Gassal dizisi hakkındatabii orijinal yapımı "Gassal", ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, kara mizah türündeki anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı.





Başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın paylaştığı dizinin ilk iki sezonunda, Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi oyuncular yer aldı.







