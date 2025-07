Gassal dizisi severlerine müjde: 3. sezonda neler olacak? Yeni sezon yeni oyuncularla geliyor

Etki yaratacağını düşünüyordum ama bu kadar etkili olacağını tabii kimse tahmin edemezdi. O yüzden çok mutluyum." dedi.Üçüncü sezonda Baki'nin yolculuğunun kaldığı yerden devam ettiğini belirten Kural, "Hala heyecanımız sınırsız. Baki karakteri, yorumlardan da gördüğüm kadarıyla hakikaten sanki yaşıyormuş gibi. Var olan bir insanmış gibi yorumlar görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir karakter değil de sanki gerçekten varmış gibi herkesin içinde bir Baki var. Kadın, erkek, herkesin hikayesi aynı. Herkesin bir acısı, yalnızlığı var. Ölüm zaten keza hepimizin her an yanındaki bir olgu. Bu nedenle etkileyici bir iş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kural, ölümle iç içe yaşayan bir karakterin sakinliğini ve dinginliğini yansıtmaya çalıştığını ifade ederek, yeni sezonda Baki'nin yolculuğunda komedi ve dramın iç içe olacağını ve izleyiciyi sürprizlerin beklediğini söyledi.

"İşe başlarken ben Nihan'ı tanıyor gibiydim. Çocukluğunu, ailesini, kardeşini, her şeyi çok iyi biliyordum. Sümeyye Hanım, kadın gassalı daha önceden yazmış, kafasında vardı. O yüzden hazırlanmam çok rahat oldu. Karakterin en sevdiğim özelliği bir kadın olarak kendi ayaklarının üstünde durabilmesi ve yaşadığı her şeye rağmen çok güçlü durabilmesi, hiç kimseye ihtiyaç duymaması, tabiri caizse eyvallahının olmaması."Yeni sezonda da seyircinin hem güleceğini hem ağlayacağını aktaran Soral, "Baki" ve "Nihan" karakterlerinin daha yakından tanınacağını da sözlerine ekledi."İşimiz düşmediğinde de orayı tamamen unutuyoruz"Proje tasarımcısı ve yönetmen Sümeyye Karaarslan da ilk iki sezonda sürekli monitörün arkasında durduğunu ve yönetmenle çok uyumlu çalıştığını dile getirerek, "İşin müzik tasarımdan tutun kamera açılarının genel mantığına kadar her şeyi konuşmuştuk ve buna proje tasarımı demiştik. Bunu hayata geçirirken hep monitörün arkasındaydım. Hatta bazen iki ekibe ayrıldık.