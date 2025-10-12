Gastronominin ‘kesişme noktası’

Beşincisi düzenlenen Global GastroEkonomi Zirvesi gastronomi dünyasını bir araya getirdi. Zirvede geleceğin mutfaklarından deniz yaşamının korunmasına, coğrafi işaretli ürünlerden yeşil sosyo-ekonomiye kadar pek çok konu konuşuldu. İklim krizinin artık sofralarımıza yansıdığına dikkat çeken Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer gastronominin geleceğine dair dikkat çeken değerlendirmede bulundu:

“Yarın neyi yiyeceğiz değil, yarın neyi yetiştirebileceğiz sorusunu sormanın zamanı geldi. Dünya genelinde gastronomi turizmi 1,1 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon doları aştı. Bu ekonomi 357 milyon kişiye istihdam sağladı. Yeni çağ, türetici çağı. Bir tabak yemek seçerken doğa dostu işletmeyi tercih eden, menüdeki ürünlerin kaynağını sorgulayan, yerel mirası destekleyen, atık politikalarına dikkat eden herkes türetici tanımının içine giriyor. Bu yeni kullanıcı profili, sektörün de geleceğini belirliyor.”





İstanbul restoran araştırması

İstanbul’da hayatın hareketliliğine yönelik araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Yandex Türkiye’nin arama ve harita verilerinin analizine dayanan araştırması 2025 Haziran-Ağustos ayları arasında öne çıkan günlük yaşam tercihleri ve bu tercihlere yönelik mekanların yoğunlaştığı ilçeleri ortaya koyuyor. Araştırmada öne çıkan verilere göre, en çok restoran bulunan ilçeler Fatih, Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı. Restoran yoğunluğunun en yüksek olduğu yer ise Adalar oldu.

Her 10 işletmeden birinin restoran olarak faaliyet gösterdiği Adalar’da bu oran, İstanbul genelindeki ortalamanın üç katına karşılık geldi. Fatih, en fazla marketin olduğu ilçe olarak da öne çıktı. İkinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada ise Kadıköy’ün bulunduğu listeye göre, İstanbul’daki tüm marketlerin yüzde 11’i Fatih’te yer aldı.





Safran için özel festival

Safran Festivali’nin dokuzuncusu 17-19 Ekim’de düzenlenecek. Safranbolu’nun safranını tanıtma amacıyla Safranbolu Belediyesi’nce organize edilen festival kortej yürüyüşüyle başlayacak, açılıştan sonra cinci macunu ikramı ve zerde kazanının kaynatılması töreni yapılacak. Gün boyunca yağlı boya ve kağıttan safran sergisi ile yerel üreticiler pazarı ziyaretçileri bekleyecek. Festivalin ikinci günü safran hasadı yapılacak. Ardından “Safran Yetiştiriciliği ve Ekonomisi” ile “Safranın Gelecekten Bilime Yolculuğu” söyleşileri ile safranlı yemek yarışması yapılacak.





Kahvenin yerlisi ve yeni konsept

Yüzde yüz yerli kahve markası Arabica Coffee House yeni konsepti “Maestro”yu yoğun bir katılımla tanıttı. İstanbul Bebek’te açılan mekânda dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli kahve çekirdekleri kullanılıyor. Burada özel çekirdekler, mekân içerisinde taze olarak kavruluyor ve her fincan kahve, en yüksek aroma ve tazelikle hazırlanarak servis ediliyor. “Kendi Kaseni Hazırla” ve “Kendi Kahvaltını Tasarla” uygulamalarıyla misafirlere, damak zevklerine ve beslenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturma imkânı sunuluyor. Şirket çok yakında Koşuyolu’nda yeni bir şube açmaya hazırlanıyor.





Hafızaları tazeleyen nostalji

Dikiş makinesinin mucidi Singer’in yüzlerce yıllık birçok nostaljik eseri bir araya getirdiği 170. Yıl Sergisi Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde açıldı. 18 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak sergi tarihsel hafızamıza da yeni bir sayfa açıyor. Anadolu’nun dört bir yanından özenle toplanan dikiş makineleri, markalı cep saatleri, radyolar, vantilatörler ve günlük yaşamı renklendiren birbirinden farklı tarihi eşyalardan oluşan parçalar geçmişten bugüne uzanan bir hatıranın izlerini taşıyor.

GÖZÜME TAKILANLAR

Zeytinyağlı çikolata rafa çıkıyor

Yeni dönemde kozmetik sektörüne giren Marmarabirlik iki ay önce zeytinyağlı çikolata üretimi için çalışmalara başladı. Türkiye’de bir ilk olacak olan ürün yakında sofralarda olacak. Palm yağı yerine zeytinyağı kullanılan ekmeğe sürmelik çikolata çocuklar ve gençler tarafından rahatlıkla tüketilebilecek.





Almanya’da tat bırakanlar

Köln kentinde düzenlenen en büyük gıda fuarı Anuga’da İtalya, İspanya ve Çin’den sonra en fazla firmanın katıldığı ülke Türkiye’den oldu. Bu yılki teması “sürdürülebilir büyüme” olarak açıklanan fuar 110 ülkeden 8 bin stant ile tüm zamanların katılım rekorunu kırdı. 312’si İstanbul Ticaret Odası kapsamında olmak üzere toplam 413 Türk firma lezzetlerini sergiledi.





Ankara’ya gastronomi merkezi

Ankara’ya kazandırılacak gastronomi merkezi için Ankara Kalesi’nde çalışmalara başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi üç konutu birleştirerek geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun olarak yeniden yapacak. Merkez, Ankara’nın zengin mutfak kültürünü, yerel ve otantik lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Komşu sofrası altıncı yılında

Gastronomi ve komşuluk altıncı defa bu sofrada buluştu. Komşu Sofrası sebebiyle Balkan mutfağının özgün tatları komşuluk kültürünün sıcak atmosferiyle bir araya geldi. Etkinlikte Yunanistan ve Bosna-Hersek’ten şefler Balkan mutfağının seçkin örneklerini Anadolu mutfak kültürüyle harmanlayarak sundu.

Komşuluk değerlerinin kültür, sanat ve gastronomi üzerinden yeniden hatırlanmasını amaçlayan 5 Ekim’deki etkinliğin teması “Karşı Komşu” olarak belirlendi. 6 yıl önce bir mahalle girişimi olarak başlayan bu girişim gastronomi öğrencilerinden akademisyenlere, yerel ve uluslararası şeflerden mahalle sakinlerine kadar geniş bir katılımın olduğu etkinliğe dönüştü.