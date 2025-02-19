Gayrimenkul sektörünün yapay zeka destekli ilk reklam filmi Bizim Evler'den

İstanbul’da planlı şehirleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule’nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, markalı konut sektörünün bilinirliği en yüksek projeleri arasında yer alan Bizim Evler için hazırladığı yapay zeka destekli reklam filmiyle sektörde bir ilke imza attı. Yayınlanmaya başlayan yapay zeka destekli reklam filmiyle gelişen teknoloji ve gayrimenkul sektörü arasında önemli bir köprü kurularak müşteri deneyiminin artırılması hedefleniyor. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan şirketin yeni projesi için hazırlattığı reklam filminde görsellerden müziğe ve hatta metinlere kadar her aşamasında yapay zeka kullanımına yer verildi.