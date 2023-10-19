Gazzeli çocuklar için suskun

İsrail’in Gazze’de hastalarla dolu El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonrası dünya ayağa kalktı. İçlerinde çocuk, kadın ve yaşlıların yer aldığı en az bin kişinin hayatını kaybettiği bu katliam için iki gündür insanlar sokaklarda. Birçok sanatçı yaşanan bu katliamı kınayan mesajlar yayınladı. Kimisi failini belirterek İsrail’i kınadı, kimisi ise “Kabul edilemez” olduğunu söyleyerek katilin adını bile anmadı.

Sanatçıların içlerinde bulunduğu meslek birlikleri ise dünden beri sessizliğini koruyor. KHK’lı propagandası yaptığı anlaşılınca 60. Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılan “Kanun Hükmü” belgeseli üzerinden ortalığı ayağa kaldıran, üyelerini zorlayarak kınama mesajı yayınlatan meslek birlikleri, Gazze’de ölen çocuklar için hiçbir şey yapmadı. Önde gelen meslek örgütlerine kınama yayınlayıp yayınlamayacaklarını sorduğumuzdaysa, çoğu sessiz kalıp herhangi bir dönüş yapmadı. Son ana kadar sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan olmadı.





KATİLİN ADI YOK

Meslek örgütlerinin bu ikiyüzlü tutumu bazı duyarlı sanatçı ve yönetmenleri kızdırdı. Kimisi en kısa sürede bu birliklerden üyeliklerini çekeceğini söylerken, kimisi açıklama beklemenin bile yersiz olduğunu düşünüyor. Tepkilerden sonra en iyi ihtimalle birkaç meslek örgütü cılız bir kınama yayınlayacak. Diğerleri ise ya gerçekten İsrail’in yanında olduğu için ya da menfaatleri icabı sessiz kalacak. O cılız seslerden biri Filmsan (Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı) oldu. Filmsan, “Dün Gazze’de yaşanılan hastane olayı içimizi fazlasıyla yaktı. Bu yaşanılan olaylara dünyanın dur demesi lazım. Masum insanların ölmesine dayanamıyoruz” şeklinde İsrail’in adını geçirmeye gerek duymayan bir metin yayınladı.

Muhtemelen birkaç meslek birliği daha suya sabuna dokunmadan, katilin kim olduğunu söylemeden cılız sesle bir açıklama yayınlayacak. Terör örgütlerine destek konusunda birbiriyle yarışan örgütler, Gazze’de yapılan soykırım için üyelerini harekete geçirmeyecek. Sanat camiasının bu iki yüzlülüğü, çocuklar ölürken de devam edecek.





SAYILARI AZ AMA GÜÇLÜ

Sayıları çok az da olsa kınama metni yayınlayan meslek birlikleri de var. Uluslararası Sinema Derneği, hastane katliamından önce “Soykırım Durmalı” başlığıyla bir metin yayınladı. Metinde, “Toprakları işgal edilerek, açlık ve susuzlukla ölüme mahkum edilen Filistinlilerin insani direnişleri karşısında giderek canavarlaşan İsrail’in devlet terörünü bir kez daha lanetliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fiyab (Film Yapımcıları Meslek Birliği), “İsrail Nazileri aratmayan bir vahşetle Filistin halkına soykırım yapıyor. Katliamcı ve soykırımcı İsrail’i lanetliyoruz!” açıklamasını yaptı.

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı Yönetmen İsmail Yeşilbağ, Gazze’deki hastane katliamı ve Siyonist İsrail’in diğer saldırıları ile ilgili basın bildirisi yayınladı.

MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), “İsrail tarafından, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş Gazze Hastane Katliamı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” diyerek bir İsrail’i kınadı.



