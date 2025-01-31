Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Gazze’nin çığlığını yapay zeka resmetti

Gazze’nin çığlığını yapay zeka resmetti

04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

NAZİFE BARDAK

Tunuslu Güzel Sanatlar Profesörü Omar Esstar, yapay zeka ile “Gazze’nin Çığlığı” isimli bir resim oluşturdu. Esstar, eseriyle Gazze’de yaşanan yıkımı ve soykırımı sanata yansıtttı. Yeni Şafak’a konuşan Esstar, 2024’te İsviçre’de, Gazze’de yaşananları duyurmak adına düzenlediği serginin gelirini Gazze’yi desteklemek üzere kullandığını belirtti. Eserlerini üretirken yapay zekadan yararlandığını belirten Esstar, “Amacım soykırım görüntülerinin mümkün olduğu kadar en fazla sayıda insana ve millete ulaşmasıydı. Çünkü resim ve sanat belirli bir dil gerektirmez. Bilakis bütün dillerde konuşur" dedi. Konunun bütün dünyayı ilgilendiren insani bir mesele olduğunun altını çizen Esstar, soykırımın mümkün olan en fazla kişiye özellikle de İsviçrelilere ulaşmasının gurur verici olduğunu belirterek eserlerinin içeriğinin soykırıma uğrayan çocuklar, kadınlar, erkekler, yıkılan binalar ve Siyonistlerin yıkım gücünden oluştuğunu söyledi. Esstar, Amerika’dan, Brezilya’dan, Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı ülke ve dilden destek mesajları aldığını belirtti.


#Gazze
#Tunus
#Omar Estar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM aktüel ürünler 31 Ocak listesi: Elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinesi indirimde!