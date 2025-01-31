Gazze’nin çığlığını yapay zeka resmetti

Tunuslu Güzel Sanatlar Profesörü Omar Esstar, yapay zeka ile “Gazze’nin Çığlığı” isimli bir resim oluşturdu. Esstar, eseriyle Gazze’de yaşanan yıkımı ve soykırımı sanata yansıtttı. Yeni Şafak’a konuşan Esstar, 2024’te İsviçre’de, Gazze’de yaşananları duyurmak adına düzenlediği serginin gelirini Gazze’yi desteklemek üzere kullandığını belirtti. Eserlerini üretirken yapay zekadan yararlandığını belirten Esstar, “Amacım soykırım görüntülerinin mümkün olduğu kadar en fazla sayıda insana ve millete ulaşmasıydı. Çünkü resim ve sanat belirli bir dil gerektirmez. Bilakis bütün dillerde konuşur" dedi. Konunun bütün dünyayı ilgilendiren insani bir mesele olduğunun altını çizen Esstar, soykırımın mümkün olan en fazla kişiye özellikle de İsviçrelilere ulaşmasının gurur verici olduğunu belirterek eserlerinin içeriğinin soykırıma uğrayan çocuklar, kadınlar, erkekler, yıkılan binalar ve Siyonistlerin yıkım gücünden oluştuğunu söyledi. Esstar, Amerika’dan, Brezilya’dan, Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı ülke ve dilden destek mesajları aldığını belirtti.