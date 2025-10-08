Gazze’ye sergiyle destek

Yeni Şafak
Nazife Bardak
04:008/10/2025, Çarşamba
Başkentte, Gazze’deki soykırıma farkındalık oluşturan iki sergi birden açıldı.

Deniz Feneri Derneği, Gazze’deki insanlık dramına dikkati çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla Ankara’da “Gazze: Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik” sergisi düzenledi. İsrail’in aylardır süren saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve bebekler için farkındalık oluşturmak amacıyla Ulus Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte küçük kanlı kefenler meydanlarda öldürülen çocukların fotoğraflarıyla sergilendi.

Temsili küçük kefenlerle insanların duygularına hitap etmeye çalıştıklarını aktaran Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Yönetim Vekili Hamit Kurt, “Orada daha adı konulmamış bebekler, anneleri, babaları ve dedeleri her gün şehit oluyor. Onların acısını en azından fotoğraf ve videodan ziyade bu şekilde görselleştirerek, buradaki insanların hassasiyetini arttırabilir miyiz, diye bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu. Sergi bugün saat 9.00 ve 21.00 saatleri arasında Ulus Meydanı’nda olacak.

Mahmut Arslan

SANATLA FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında da Gazze halkına destek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde “Bütün Renkler Gazze’ye” Bağış Sergisi düzenlendi. Serginin açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Gazze’de iki yıldır süren zulme karşı dünyaya sesleniyoruz. Sanatla, emekle ve direnişle Filistin’in yanındayız” dedi. 13 Ekim’e kadar gezilebilecek sergide çok sayıda sanatçının eserleri yer aldı.



