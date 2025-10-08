Gazze’ye sergiyle destek

Temsili küçük kefenlerle insanların duygularına hitap etmeye çalıştıklarını aktaran Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Yönetim Vekili Hamit Kurt, “Orada daha adı konulmamış bebekler, anneleri, babaları ve dedeleri her gün şehit oluyor. Onların acısını en azından fotoğraf ve videodan ziyade bu şekilde görselleştirerek, buradaki insanların hassasiyetini arttırabilir miyiz, diye bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu. Sergi bugün saat 9.00 ve 21.00 saatleri arasında Ulus Meydanı’nda olacak.