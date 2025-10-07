Yeni Şafak
Sanatçı İbrahim Tatlıses Neşet Ertaş'ı anma konserinde sahnede olacak

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
AA
İbrahim Tatlıses ve Neşet Ertaş

Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılında, sanatçıyı eserleriyle yad edecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen konser Kırşehir'de Big Thermal Spa Resort Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleşecek. Tatlıses konserde, sanatçının unutulmaz eserlerinden "Ah Yalan Dünya", "Zahidem" ve "Yolcu"nun da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Big Thermal Spa Resort yatırımcısı ve iş insanı Ercan Malkoç, Türk sanatçıla, ozanlara ve değerlere sahip çıkmayı hem kurumsal hem de insani bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.





