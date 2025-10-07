Dünyada eşi benzerleri yok: Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü saat koleksiyonu gün yüzüne çıkıyor

"TÜRK SAATÇİLİĞİNE IŞIK TUTACAK ESERLERDEN OLUŞUYOR"





Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Bu sergi, önemli bir ilke imza atıyor. Topkapı Sarayı’nın saat koleksiyonu, Milli Saraylar envanterinde yer alan ve dünyaca ünlü bir koleksiyon. 380 adet tarihi saatten oluşuyor. Geçmişte sınırlı ölçüde sergilense de ilk kez bu kadar kapsamlı bir biçimde, bir müze konseptiyle ziyaretçiye sunuluyor. Restorasyon süreci yaklaşık üç yıl sürdü. Hem mekanın, yani Has Ahırlar bölümünün 16. ve 17. yüzyıldan kalma yapısının restorasyonu hem de saatlerin tek tek taşınabilir şekilde onarımı titizlikle gerçekleştirildi. Yaklaşık 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan seçkimizde, 380 saatlik koleksiyonun 300’ü bir bütün olarak burada sergileniyor. Bunların 200’den fazlası ise depolardan ilk kez çıkarıldı. Konservasyon ve restorasyon süreçleri büyük bir başarıyla tamamlandı. Eserlerin tamamı çalışır durumda ve sergilenmeye hazır. Koleksiyon, Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı döneminde oluşturulmuş; diplomatik hediyeler ve satın almalar yoluyla elde edilmiş, dünyada benzeri olmayan saatleri içeriyor. Her birinin kendine özgü, ilginç bir hikayesi var. 1600’lerin ortasında Türkiye’de üretilmiş ilk saat de koleksiyonumuzda bulunuyor. Ayrıca 16. yüzyılın başlarında diplomatik hediye olarak ülkemize gelen saatler de burada yer alıyor. Ziyaretçilerimizin bu eşsiz koleksiyona yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz" dedi.