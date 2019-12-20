Gelibolulu Ali’nin Farsça Divanı bulundu

Osmanlı Türk kültürünün önemli bir figürü olan Gelibolulu Mustafa Ali’nin Farsça Divanı, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Turgay Şafak tarafından İran Meclis Kütüphanesi’nde bulundu. Eser, birkaç ay içinde okura ulaşacak. Şafak, Gelibolulu Ali ve eseri için şunları söylüyor: “Türkçe’de hacim açısından en çok şiire sahip şairlerden birisi. Birçok eserinde Farsça Divanı olduğunu okuyorduk, kendisi hakkında çeşitli bilgiler veriyordu. Ancak bugüne kadar elimize ulaşan bir çalışma yoktu. İran’da bulunduğum yıllarda kütüphanelere bu gözle bakıyordum. Arkadaşım da birkaç yazma göndermişti. Bu Divan da aralarındaydı.”

Farsça divan

HAFIZ ETKİLEDİ

Gelibolulu Ali’nin önemli bir devlet adamı olduğunu hatırlatan Şafak, “Kanuni Sultan Süleyman’ı etkilemek için çeşitli entrikalar içinde bulunmuş. Bu hırsı onun üretken bir müellif olmasını sağlıyor. Divanı’ın bulunması Osmanlı Türk kültürü ve Mustafa Ali’nin biyografisine tamamlayıcı bir katkı oldu” diyor. Şafak şunları da ekliyor: "Yakın zamanda Dede Korkut’un el yazması İran’da bulunmuştu. Muhtemelen Türk kültürüne ait bizim bilmediğimiz birçok eser, kütüphanelerde keşfedilmeyi bekliyordur.” Yeni keşiflere değinen Şafak, “Kitapta İranlı şair Hafızı Şirazi’ye pek çok nazireler yazılmış. Ondan etkilendiğini rahatça söyleyebiliriz” diyor.