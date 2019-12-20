Hayat Gelibolulu Alinin Farsça Divanı bulundu
KÜLTÜR SANAT

Gelibolulu Ali’nin Farsça Divanı bulundu

16. yüzyılda yaşamış müellif ve devlet adamı Gelibolulu Mustafa Ali’nin Farsça Divanı, Dr. Turgay Şafak tarafından İran Meclis Kütüphanesi’nde bulundu. Gelibolulu Ali’nin üretken bir kalem olduğuna değinen Şafak, “Farsça Divanı’nın bulunması Osmanlı Türk kültürü ve Mustafa Ali’nin biyografisine tamamlayıcı bir katkı oldu” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Turgay Şafak
Turgay Şafak

Osmanlı Türk kültürünün önemli bir figürü olan Gelibolulu Mustafa Ali’nin Farsça Divanı, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Turgay Şafak tarafından İran Meclis Kütüphanesi’nde bulundu. Eser, birkaç ay içinde okura ulaşacak. Şafak, Gelibolulu Ali ve eseri için şunları söylüyor: “Türkçe’de hacim açısından en çok şiire sahip şairlerden birisi. Birçok eserinde Farsça Divanı olduğunu okuyorduk, kendisi hakkında çeşitli bilgiler veriyordu. Ancak bugüne kadar elimize ulaşan bir çalışma yoktu. İran’da bulunduğum yıllarda kütüphanelere bu gözle bakıyordum. Arkadaşım da birkaç yazma göndermişti. Bu Divan da aralarındaydı.”

Farsça divan

HAFIZ ETKİLEDİ

Gelibolulu Ali’nin önemli bir devlet adamı olduğunu hatırlatan Şafak, “Kanuni Sultan Süleyman’ı etkilemek için çeşitli entrikalar içinde bulunmuş. Bu hırsı onun üretken bir müellif olmasını sağlıyor. Divanı’ın bulunması Osmanlı Türk kültürü ve Mustafa Ali’nin biyografisine tamamlayıcı bir katkı oldu” diyor. Şafak şunları da ekliyor: "Yakın zamanda Dede Korkut’un el yazması İran’da bulunmuştu. Muhtemelen Türk kültürüne ait bizim bilmediğimiz birçok eser, kütüphanelerde keşfedilmeyi bekliyordur.” Yeni keşiflere değinen Şafak, “Kitapta İranlı şair Hafızı Şirazi’ye pek çok nazireler yazılmış. Ondan etkilendiğini rahatça söyleyebiliriz” diyor.

Türk sinemasında imzası kaldı
HAYAT
Türk sinemasında imzası kaldı
CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
İdlibdekatliam ve göç

İdlib'de
katliam ve göç

​Esed ve Rusya katliama devam ediyor.
Kovduklarını mahkeme iade etti

Kovduklarını mahkeme iade etti

​İade davalarında 6 işçiye müjdeli haber geldi.
TSK'da FETÖ'den<br>18 bin ihraç

TSK'da FETÖ'den
18 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri ordudan toplamda 18 bin 500 kişi ihraç edildi.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Paralar<br>festivale gitmiş

Paralar
festivale gitmiş

​İşçilere maaşları ödemeyen CHP'li belediyeden festivallere 6 milyon lira.

Darbeci darbeciye tank yolluyor

Darbeci darbeciye tank yolluyor

​Sisi, Rus yapımı tankların Hafter'e gönderilmesini onayladı.

İnsanlıkta fark var

İnsanlıkta fark var

İnsanlık dışı uygulamaları örneklerle yüzlerine vuruldu.
Delhi'de<br>sıkı yönetim

Delhi'de
sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​
Gözümüz Türkiye’de

Gözümüz Türkiye’de

​Finlandiya İslami Dernekler Federasyonu Başkanı Aladin Maher Yeni Şafak'a konuştu.
ÇED raporu<br>haftaya çıkıyor

ÇED raporu
haftaya çıkıyor

​Kanal İstanbul'da kritik rapor bekleniyor.
Büyükada’da karantina

Büyükada’da karantina

​81 at itlaf edildi, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Güç birleştirip fabrika kurdular

Güç birleştirip fabrika kurdular

​Trabzon'dan Gökçeada'ya göç eden 61 aile, zeytinyağı fabrikası kurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.