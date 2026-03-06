Genç gözlerde katarakt artıyor

Katarakt tedavisinde kullanılan “Akıllı Mercek” yönteminin hastalar tarafından sıkça tercih edildiğini ifade eden Prof. Elgin, “Klasik merceklerin aksine, çok odaklı olan ve premium lens olarak da adlandırılan bu mercekler sayesinde hastalar hem katarakttan kurtuluyor hem de uzak ve yakın görme kusurlarını tek bir operasyonla geride bırakıyor" diye konuştu. Elgin, bu merceklerin kataraktı olup glokom, sarı nokta hastalığı, şeker hastalığı ve diğer retinopatiler gibi kronik ilerleyici bir göz hastalığı olmayan herkese uygulanabildiğini vurguladı. Akıllı mercek tedavisi öncesi hastanın görüş ihtiyacının titizlikle belirlendiğini söyleyen Prof. Elgin, “İleri teknoloji tetkiklerin ardından, hastanın mesleğinden gece sürüş alışkanlıklarına, okuma sıklığından hobilerine kadar her bilgi detaylıca değerlendirilir. Bu doğrultuda ihtiyacı olan akıllı mercek çeşidi belirlenir. Yüksek teknoloji ve üst düzey cerrahi standartlara sahip ameliyathane koşullarında operasyon gerçekleştirilir" dedi.