Fazla kilolular diyetisyene çağrıldı

Sağlık Bakanlığınca, obezite ile mücadele kapsamında aile hekimliği sisteminde "fazla kilolu" veya "obez" olarak kayıtlı yaklaşık 10 milyon vatandaşa kısa mesajla ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti sunan sağlıklı hayat merkezlerine davet gönderildi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 66'SI KİLOLU

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, obezitenin Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirtti. Demirkol, Türkiye'de fazla kilolu ve obez oranının toplamda yüzde 66 olarak tespit edildiğini anlatarak, "Her 3 vatandaşımızdan 2'si olması gerektiği kilonun üzerinde" bilgisini verdi. Obeziteyi etkileyen en önemli nedenlerin başında, hareketsiz yaşamın geldiğine dikkati çeken Demirkol, hazır paketli ve dondurulmuş gıdaların tüketilmesinin, geç saatte yenilen yemeklerin de obezite ve fazla kiloya neden olduğunu aktardı. Demirkol, obezitenin kalp damar hastalıkları başta olmak üzere kanser dahil birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ İMKANI

"Türkiye'de şu anda 350'ye yaklaşan sağlıklı hayat merkezimiz var. Hepsinde diyetisyen ve fizyoterapistimiz bulunuyor" bilgisini veren Demirkol, aile hekimlerinin geçen yıl başlattığı taramaya yeterli başvurunun yapılmadığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu sebeple de sistemimizde geçmiş yıldan da kayıtlı 10 milyon fazla kilolu vatandaşımıza SMS attık. Böylelikle onları, sağlıklı hayat merkezlerine diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerini ücretsiz almak üzere davet ettik" dedi.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Sağlıklı hayat merkezinde önemli bir yoğunluğun yaşanmaya başlandığını dile getiren Demirkol, "Ramazan ayındayız, kilo konusundaki hassasiyetler biraz daha üst seviyeye çıkar. Bunu da fırsat bilerek tüm sağlıklı hayat merkezlerimizde bu SMS'lerle beraber bir yoğunluk başlamış oldu" dedi. Demirkol, öncelikle daha önce aile hekimleri tarafından takip edilen obezite tanısı konmuş kişilerin merkezlere davet edildiğini aktardı.

Vücut kitle endeksi 25'in altında olmalı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, obezitenin Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirtti. Sağlıklı bir bireyin vücut kitle indeksinin 25'in altında olması gerektiğini vurgulayan Demirkol, "Bu rakam 25 ve 30 arasında çıktıysa fazla kilolu, 30'un üzerindeyse obez, 35'in üzerindeyse ise morbit obez tanımını tıbbi olarak kullanıyoruz" dedi. Vücut kitle indeksi(VKİ), kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölünmesi (kg/boy) ile hesaplanıyor.







