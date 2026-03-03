Uzmanından erkeklere HPV uyarısı: Bu 4 belirtiyi önemseyin

Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Emrah Yakut, 4 Mart HPV Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, HPV’nin (Human Papilloma Virus) bulaş yolları, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Yakut, “Deri ve mukozaları enfekte eden, 200’den fazla alt tipi bulunan bir virüs grubu olan HPV (Human Papilloma Virus), hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor. Bunların bir kısmı düşük riskli yani basit bir siğil olarak görülse de bir kısmı ise yüksek riskli olup kanser gelişimiyle ilişkili olabiliyor. HPV toplumda son derece yaygın görülmektedir. Cinsel olarak aktif bireylerin yüzde 70-80’i yaşamlarının bir döneminde HPV ile karşılaşır fakat sessiz ilerler, çoğu kişi bunun farkında bile olmaz. HPV her iki cinsi de etkiler. Uzun yıllar kadınlarda rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle erkekler göz ardı edilmiştir. Erkekler açısından risk genital siğiller, penis, anüs, orofarenks (boğaz) kanserleri, partnerlere bulaşın devam etmesi şeklindedir. Erkekler aynı zamanda sessiz taşıyıcı olabilir. Enfekte olan bireylerin yüzde 90’ında bağışıklık sistemi virüsü 1-2 yıl içinde temizler. HPV tipi (yüksek-düşük risk) bağışıklık durumu, sigara kullanımı, uzun süreli kalıcılık gibi faktörlere bağlıdır. Genital siğiller (kondilomlar), penis kanseri, anal kanser, orofaringeal (boğaz, dil kökü) kanserler (özellikle HPV 16 ve 18, erkeklerde kanserle en çok ilişkili tiplerdir)” diye konuştu.