Gençler 'fikirlerini' yarıştıracak

TÜGVA Genel Merkezi'nde yarışmaya ilişkin yapılan tanıtım programında konuşan Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz. Stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu noktada tabii ki bizler, tüm bu projeleri yaparken fiziksel, ruhsal birçok gelişimi de gözeterek yapıyoruz. Entelektüel gençler yetişsin derken, belki de bunun için en güçlü projelerden bir tanesi Türkiye Münazara Yarışması olacaktır" dedi.