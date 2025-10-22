Yeni Şafak
Gençler 'fikirlerini' yarıştıracak

Rabia Şenol
04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, fikir üretme ve çözüm geliştirme yeteneklerinin artırılması amacıyla liseli öğrencilere yönelik düzenlenen "Türkiye Münazara Yarışması" başladı.

TÜGVA Genel Merkezi'nde yarışmaya ilişkin yapılan tanıtım programında konuşan Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz. Stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu noktada tabii ki bizler, tüm bu projeleri yaparken fiziksel, ruhsal birçok gelişimi de gözeterek yapıyoruz. Entelektüel gençler yetişsin derken, belki de bunun için en güçlü projelerden bir tanesi Türkiye Münazara Yarışması olacaktır" dedi.

4 BİN TAKIM YARIŞACAK

Türkiye genelinde 10 bölgede yapılacak Türkiye Münazara Yarışması'nda, 2'şerli olmak üzere 4 bin takım yarışacak. Yarışma, 8 Haziran 2026'da Türkiye Finali ile son bulacak. "Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada, bölge birincisi takımlara 8'er bin, bölge finallerinde en iyi konuşmacının her birine 2'şer bin, Türkiye birincisi olan takıma da 100 bin lira ödül verilecek. Toplamda 200 bin lira ödülün verileceği yarışmada, Türkiye şampiyonu olan takımın üyeleri, anne ve babalarıyla birlikte umre ziyaretiyle de ödüllendirilecek.



