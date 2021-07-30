​Gençlerden Asım Gültekin'in kabrine ziyaret.

Geçtiğimiz yıl vefat eden yazar- mütefekkir Asım Gültekin’in adını taşıyan dergicilik okulundaki öğrenciler, yazarın Amasya’daki kabrini ziyaret etti. Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nda eğitimler alan gençler, birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden ve bu alanda pek çok isim yetiştiren Gültekin’i kabri başında dualarla yâd etti. Ziyarete Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Asım Gültekin’in ağabeyleri Zeki Gültekin, Sefa Gültekin, kardeşi Adnan Gültekin ile Gültekin’in öğretmenleri Recep Seyhan ve Ömer Celep de katıldı. Ardından Asım Gültekin’in isminin verileceği cami ziyaret edildi. Gençler ayrıca Amasya’yı daha yakından tanımak için şehrin kültürel ve tarihi yerleri ile müzelerini gezdi.

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GENÇLERİN AĞABEYİYDİ

Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencilerinden Hasret Ceyhan, Gültekin’in gençlerin ağabeyi olduğunu söyleyerek “Asım Gültekin tam bir gönül insanıydı. Biz gençlerin her daim kendimizi geliştirmesi gerektiğini vurguladı ve gençlerle yakından ilgilendi. Kabri nur, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Okulun bir diğer öğrencisi Mustafa Yeşilgül ise şunları kaydetti: “Asım Gültekin, gençlerin bir derdi olması gerektiğini ve dergiler etrafında toplanmasını öğütleyen önemli bir edebiyat insanıydı. Bugün çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Asım Gültekin, genç diyebileceğimiz bir yaşta vefat etti. Onunla tanışmayı çok isterdim” şeklinde konuştu.

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