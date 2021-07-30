Hayat Gençlerden Asım Gültekinin kabrine ziyaret
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Gençlerden Asım Gültekin'in kabrine ziyaret

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Asım Gültekin Dergicilik Okulu’ndaki öğrenciler, yazarı Amasya’da bulunan kabri başında andı. Öğrenciler, Gültekin için dualar okuyarak yazarın ailesi ve öğretmenleriyle tanıştı.

Haber Merkezi Diğer
Gençlerden Asım Gültekinin kabrine ziyaret
​Gençlerden Asım Gültekin'in kabrine ziyaret.

Geçtiğimiz yıl vefat eden yazar- mütefekkir Asım Gültekin’in adını taşıyan dergicilik okulundaki öğrenciler, yazarın Amasya’daki kabrini ziyaret etti. Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nda eğitimler alan gençler, birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden ve bu alanda pek çok isim yetiştiren Gültekin’i kabri başında dualarla yâd etti. Ziyarete Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Asım Gültekin’in ağabeyleri Zeki Gültekin, Sefa Gültekin, kardeşi Adnan Gültekin ile Gültekin’in öğretmenleri Recep Seyhan ve Ömer Celep de katıldı. Ardından Asım Gültekin’in isminin verileceği cami ziyaret edildi. Gençler ayrıca Amasya’yı daha yakından tanımak için şehrin kültürel ve tarihi yerleri ile müzelerini gezdi.

GENÇLERİN AĞABEYİYDİ

Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencilerinden Hasret Ceyhan, Gültekin’in gençlerin ağabeyi olduğunu söyleyerek “Asım Gültekin tam bir gönül insanıydı. Biz gençlerin her daim kendimizi geliştirmesi gerektiğini vurguladı ve gençlerle yakından ilgilendi. Kabri nur, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Okulun bir diğer öğrencisi Mustafa Yeşilgül ise şunları kaydetti: “Asım Gültekin, gençlerin bir derdi olması gerektiğini ve dergiler etrafında toplanmasını öğütleyen önemli bir edebiyat insanıydı. Bugün çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Asım Gültekin, genç diyebileceğimiz bir yaşta vefat etti. Onunla tanışmayı çok isterdim” şeklinde konuştu.

Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a Özel Klip
OYNAT 03:28
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a Özel Klip
Esenler Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle renkli bir video klip hazırladı. Klipte 'Ramazan Geldi' adlı eser, her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Ramazan sevinci ve coşkusunu yaşatan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. Esenler Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için renkli bir video klip hazırladı. Daha önce Özbek sanatçılar tarafından seslendirilen 'Ramazan Geldi' adlı eser, bu kez her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Sözleri sanatçı Abdülbaki Kömür'e ait olan eserin müzik yönetmenliğini ise Ekrem Pehlivanoğlu üstlendi. İstanbul'un değişik noktalarında çekilen video klip, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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