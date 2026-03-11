Geri dönüşümü kadınlar anlattı

Küratörlüğünü Dr. Gizem Pamukçu’nun üstlendiği; Ayşe Sultan Babayiğit, Ruhiye Onurel (ROŞ) ve Deniz Say’ın geri dönüştürülmüş malzemeler ve karma tekniklerle hazırladığı resim ve heykel çalışmalarından oluşan özel sergi, DenizBank’ın kültür sanat mekânı Galeri Deniz’de ziyarete açıldı.

Sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışan üç kadın sanatçının eserlerinden oluşan seçki; geri dönüştürülmüş malzemeler, doğal formlar ve karma tekniklerin bir araya geldiği resim ve heykellerden oluşuyor. Sanatçıların ortak duyarlılığıyla şekillenen karma seçki, malzemelerin geçirdiği dönüşüm süreçlerini görünür kılarken çevresel farkındalığı estetik bir anlatımla aktarıyor. Üretim ve tüketim döngüsünü yeniden sorgulamaya açan anlatısıyla “Dönüşümün Hafızası”, 29 Mart Pazar gününe kadar Galeri Deniz’de ziyaret edilebilir.