Geri dönüşümü kadınlar anlattı

04:0011/03/2026, Çarşamba
Kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılma anlayışıyla çalışan DenizBank’ın kültür sanat mekânı Galeri Deniz, doğal kaynakların korunmasına dikkat çeken “Dönüşümün Hafızası” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Dr. Gizem Pamukçu’nun üstlendiği; Ayşe Sultan Babayiğit, Ruhiye Onurel (ROŞ) ve Deniz Say’ın geri dönüştürülmüş malzemeler ve karma tekniklerle hazırladığı resim ve heykel çalışmalarından oluşan özel sergi, DenizBank’ın kültür sanat mekânı Galeri Deniz’de ziyarete açıldı.

ÜRETİM VE TÜKETİM DÖNGÜSÜNÜ SORGULUYOR

Sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışan üç kadın sanatçının eserlerinden oluşan seçki; geri dönüştürülmüş malzemeler, doğal formlar ve karma tekniklerin bir araya geldiği resim ve heykellerden oluşuyor. Sanatçıların ortak duyarlılığıyla şekillenen karma seçki, malzemelerin geçirdiği dönüşüm süreçlerini görünür kılarken çevresel farkındalığı estetik bir anlatımla aktarıyor. Üretim ve tüketim döngüsünü yeniden sorgulamaya açan anlatısıyla “Dönüşümün Hafızası”, 29 Mart Pazar gününe kadar Galeri Deniz’de ziyaret edilebilir.




#aktüel
#geri dönüşüm
#DenizBank
