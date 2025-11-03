Yeni Şafak
Giresun'da emekli banka müdürü 16 dönüm arazide Antep fıstığı bahçesi kurdu

13:493/11/2025, Pazartesi
AA
Celal Bay
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan Celal Bay, yörede iklim koşullarına uyum sağladığı bilinen Antep fıstığı için 16 dönüm arazide bahçe oluşturdu.

İstanbul'da bir bankada şube müdürü olarak çalışmasının ardından emekli olup tarıma yönelen 75 yaşındaki Bay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 yıl ceviz üretimi yaptı. Bay, 5 yıl önce döndüğü memleketi Şebinkarahisar'da ise Antep fıstığı yetiştirmeye karar verdi. Çevresini üretime teşvik etmek isteyen Bay, 16 dönüm arazisinde Antep fıstığı bahçesi kurdu.


'ÜRETEMEZSEM ÖLÜRÜM'

Bay, ilçenin iklim ve toprak yapısının fıstık üretimine uygun olduğunu söyledi. Bölgeyi fıstık üretimine yönlendirmek istediğini dile getiren Bay, Antep fıstığının kıymetli bir ürün olduğunu belirtti. Bay, üretimin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Üretemezsem ölürüm, bir odanın bir köşesinde emekliliğimi yaşayamam. Şu ağaçların bana verdiği haz müthiş. Ben bunlara sevgi ile yaklaşıyorum. Her ağaç canlı, hepimizin sevgiye ihtiyacı var." dedi.





İLÇEDE BİR İLK

Arazisinde 650 Antep fıstığı fidanı bulunduğuna değinen Bay, ilk hasadı 2027'de almayı beklediğini aktardı. Bay, ayrıca toprak altı damla sulama sistemi ile verimli bir sulama yaptığını da kaydetti. İlçe Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan ise bahçe kurulumu için Bay'a her türlü desteği verdiklerini söyledi. Bay'ın örnek bir üretici olduğuna işaret eden Arslan, "İlçemizde ilk kez böyle bir kapama fıstık bahçesi kuruldu. Gerçekten bölgeye örnek olacak. Bu bir ilk, üreticimizi kutluyorum." diye konuştu.




#Antep fıstığı
#Giresun
#kapama fıstık bahçesi
#Şebinkarahisar
#tarım
#üretici
