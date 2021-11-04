​Gizli kalmış rotaları keşfettiler

Kültür ve seyahat mecrası Skyroad’un, Türkiye’nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğrafları seçtiği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışması sonuçlandı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmanın ödülleri Mihribat Korusu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Birinci: MURAT YILMAZ

Programa Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Yavuztürk, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Yıldız Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdürü Tuğçe Altınsoy, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Vakıfbank Kurumsal İletişim Müdürü Gönül Göral Öztürk, Albayrak çalışanları ve yarışmacılar katıldı.

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Üçüncü: FATİH MEHMET ÖZDEMİR

MEMLEKETİMİZİ TANITIYORUZ

Türkiye’nin dört bir köşesini tanıtmak için çabaladıklarını kaydeden Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, ““Skyroad’da sekizinci yılını geride bıraktı.

İkinci: MUSTAFA VAROLikinci: MUSTAFA VAROL

Bu ödüllü fotoğraf yarışmasıyla da faaliyetlerimizi taçlandırıyoruz. Allah bize muhteşem bir vatan toprağı bahşetmiş. Dergimizde memleketimizi tanıtmak için iyi işler yapılıyor. Fotoğraf yarışmamıza da en iyiler gönderildi. Jüri üyelerimizde sağ olsunlar çok iyi çalıştılar, Yarışmacılara çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ömer Bolat

GELENEKSEL HALE GELECEK

Yarışmada 60 bin TL ödül dağıtıldı. Türk Hava Yolları, Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın jürisinde Foto Muhabiri Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven ile Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu yer aldı.

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Hüseyin Likoğlu

Jüri Özel Ödülü’nün 1.’si Murat Yılmaz, 2.’si Mustafa Varol ve 3.’sü Fatih Mehmet Özdemir; Instagram özel ödülünün 1.’si Mehmet Özcan,2.’si Yusuf Topsakallar ve 3.’sü Musa Solmuş oldu. Mutluluk Özel ödülünü ise Şeref Akçay kazandı. Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü “Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız yarışmamızla Türkiye’nin gizli kalmış noktalarını fotoğraflarla keşfederek aynı zamanda ülkemiz turizmine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

En güzel rotalar ödül getirdi

“Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışmasına binlerce foto gönderildi. Jürinin yaptığı oylama ile Murat Yılmaz Kars’ta Ani Kalesi’ni çektiği fotoğrafla birincilik ödülünü kazandı. Mustafa Varol Konya Beyşehir Gölü’nde çektiği foto ile ikincilik, Fatih Mehmet Özdemir de Artvin Şavşat’da çektiği fotoğraf ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.