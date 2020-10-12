Google'dan Oğuz Atay'ın 86'ncı doğum gününe özel doodle: Oğuz Atay kimdir, hayatı ve eserleri

Dünya genelinde en çok tercih edilen popüler arama motoru Google, anasayfasını belirli gün ve haftalar ile kutluyor. Topluma mal olmuş ünlü isimlerin ölüm yıldönümü ve yaş günlerinde de anasayfasında özel doodle'lar hazırlayarak anarak Google, Oğuz atay'ı da unutmadı.

86 yıl önce bugün doğdu

Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim gibi kitapların yazarı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 86 yıl önce bugün doğdu. Dünyanın en popüler arama motoru olan Google da Türkiye'deki kullanıcıları için Oğuz Atay'ı Doodle olarak sundu.

HAYAT Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı yazdığı eve tabelası asıldı

Oğuz Atay kimdir?

Roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, 12 Ekim 1934'te dünyaya geldi. Atay, TED Ankara Kolejinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi.

FOTOĞRAF 9 Kadıköy vapur iskelesi yapımında kontrol elemanı olarak çalıştı Babası uzun yıllar CHP'de milletvekilliği yaptı Gençlik yıllarında karikatürle ilgilendi Eşiyle söyleşi sırasında tanıştı 'Tutunamayanlar'ı Beyoğlu'ndaki Hayriye Caddesi'ndeki evde kaleme aldı. Tutunamayanlar romanındaki karakterler aslında arkadaşlarıydı Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filminin ilk üç dakikasının diyalogları da Oğuz Atay'a ait olduğu biliniyor. Günlüğü kayboldu Öyküsünü kısa film yaptı ancak film kayboldu Oğuz Atay'ın bilinmeyen 10 özelliği Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim gibi kitapların yazarı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 86 yıl önce bugün doğdu. Dünyanın en popüler arama motoru olan Google da Türkiye'deki kullanıcıları için Oğuz Atay'ı Doodle olarak sundu. Peki, eserleri ile tanınan Oğuz Atay'ın bilinmeyen 10 özelliği nedir? BiP'te paylaş

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Askerliğini 1957-59 yılları arasında yaptıktan sonra tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalıştı. Görevinden istifa ettikten sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1975'te doçent olan Atay, Topografya adlı bir de mesleki kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı.

Oğuz Atay, 1960 sonrası toplumsal değişim ve aydınların tu­tumuna eleştiriler getirdiği "Tutunamayanlar" romanıyla 1970'te TRT tarafından verilen 1970 Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülünü kazandı. Atay, 13 Aralık 1977'de İstanbul'da yaşama veda etti.

Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar eseri

Sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskı bile yapamayan Atay'ın kitapları ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve defalarca basıldı. Eserlerinde düşle gerçeğin birbirine karışması, üstkurmacanın kurgunun ana ilkesi olması Oğuz Atay’ı postmodernist roman kategorisinde eser veren ilk Türk yazar yaptı.

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Oğuz Atay, özellikle Tutunamayanlar romanında, modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka, kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan, tutunamayan bireylerin iç dünyasını anlatır. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır. Kastamonu Valiliği kendisi adına 2007 yılından beri Oğuz Atay Edebiyat ödülleri vermekte.

Google'ın Oğuz Atay için yaptığı doodle





HAYAT Tutunamayanlar’ın bileşkesi Selim’dir

Oğuz Atay'ın eserleri

Roman:

Tutunamayanlar (1971, 1972),

Tehlikeli Oyunlar (1973),

Bir Bilim Adamının Romanı (1973),

Eylembilim (tamamlanma­mış,1998)

Öykü:

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyun:

Oyunlarla Yaşayanlar (1979-1980)

Günlük (1987)

Anı:

Efendi Kaptan Kurtar Bizi (2005)

Topografya (1970)

OYNAT 01:30 İlk romanıyla başarıyı yakalayan yazar: Oğuz Atay Türk edebiyatının en önemli yazarlarından bir olan Oğuz Atay'ın ölümünün 41. yılında sevenleri tarafından anılıyor. İlk romanı Tutunamayanlar ile büyük bir başarı sağlayan ve tanınır olan Atay, yıllar önceki ses kaydında Halit Ziya Uşaklıgil'den etkilendiğini anlatıyor. BiP'te paylaş

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Oğuz Atay'ın en bilindik sözleri

Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.

Zaman her şeyin ilacıysa, fazlası intihara girmez mi?

Zaten senin ‘hiçin’ fesat…

Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçeğin altını seninle çizdim ben. sozadresi.com

Elimde değil Olric! Ne efendimiz. Elleri Olric elleri.

Tabiat, sırlarını bakmasını bilene açıklarmış.

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Neden sadece bir hayal ürünüsün Olric. Siz gerçeksiniz de ne oluyor efendimiz.

Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz.

Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.

Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

Ne zaman hayata tutunmaya çalışsak, hep mahrem yerleri geldi elimize.

Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler; ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır.

İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur…

İki kadına adamak istiyorum hayatımı. Biri “erkeğim” desin bana, diğeri sadece baba.

Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağlarım.

Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum.

Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor.

İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir. Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir.

Siz bilmezsiniz albayım, insanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu.

Ne zoruma gidiyor biliyor musun Olric? O’na yazdıklarımı o’ndan başka herkes okuyor.

Biliyor musun Olric. Artık yalnızlığı bile çok seviyorum, sırf onun eseri diye… sozadresi.com

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Gelir mi dersin Olric. Gelmez, gelemez efendimiz. Neden Olric. Yüreği o kadar büyük sevemez de ondan efendimiz.

Daha kaç kez ıskalayacağız hayatı Olric. Oklarımız bitene kadar efendim.

Neden yalnızlıktan şikayetçidir ki insan. Ne yani, mutlu olması için bir sevgiliye mi muhtaçtır her zaman.

Biliyor musun Olric, benim birçok dostum var. Görüyorum efendimiz, hepsinin sırtınızda izleri var.