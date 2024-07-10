Göz hareketiyle klima açtıran buluş

KBÜ Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz tarafından üniversitenin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) bünyesinde geliştirilen teknoloji, hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine imkan sağlıyor. Uygulamayla aynı zamanda birey, göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkanı sağlıyor. Bu teknolojiyi diğerlerinden ayıran özellikle uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duyulmaksızın çalışıyor. Doç. Dr. Hakan Yılmaz, “Geliştirdiğimiz çözüm, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleriyle eş zamanlı olarak çalışıyor. Sürekli olarak kullanıcının göz bebeklerini tarıyor ve bu göz bebeklerini taramasıyla birlikte elde ettiği hareketleri bilgisayara aktarıyor” diye konuştu.