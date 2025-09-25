Gribe karşı aşı zamanı

Hava değişimi ve okulların açılmasıyla grip vakalarında artış gözlenirken, grip aşısında tedarik sorunu olmadığı, mart ayına kadar aşı yapılabileceği belirtildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, özellikle risk grubundaki kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, grip aşısında tedarik sorunu olmadığını, isteyen vatandaşların marta kadar grip aşısı yaptırabileceğini bildirdi. Demirkol, grip sezonunun ekim ayı itibarıyla başladığını belirterek, özellikle risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
BELİRTİ VARSA AİLE HEKİMİNE GÖRÜNÜN
Demirkol, gribin marta kadar etkisini devam ettirdiğini, özellikle okulların başlamasıyla da bu dönemde hafif bir yükselmenin görüldüğünü ifade etti. Özellikle ateş, vücut kırıklığı, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı olan vatandaşlarımızın gripten şüphelenmeleri ve en yakın aile hekimine gitmeleri uyarısında bulunan Demirkol, "Yenidoğanlar, 5 yaş altı çocuklar, gebeler, 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalığı olan tansiyon, diyabet geçirilmiş, kalp ameliyatı olan vatandaşlarımız da hassas grupta yer aldığı için bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. Kemoterapi tedavisi alan vatandaşların da hassas grupta yer aldığını dile getiren Demirkol, bu grupta yer alanların da en yakın aile hekimi ya da sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.
DOKTOR REÇETESİYLE TEMİN EDİLİYOR
Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Özellikle, 65 yaş üzeri yaşlı bireylerimiz ve kronik hastalığı başta olanlar olmak üzere hekim tarafından reçete edildiğinde grip aşısının ödendiğini, eczaneden temin edildiğini, sağlık tesislerimizde uygulandığını söylüyoruz" dedi. Demirkol, şunları kaydetti: "Grip aşısı yüzde yüz koruyucu olan bir aşı değil ama özellikle hassas gruplar için bilim kurulumuz vatandaşlarımıza grip aşısını tavsiye ediyor."