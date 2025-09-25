Gribe karşı aşı zamanı

Demirkol, gribin marta kadar etkisini devam ettirdiğini, özellikle okulların başlamasıyla da bu dönemde hafif bir yükselmenin görüldüğünü ifade etti. Özellikle ateş, vücut kırıklığı, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı olan vatandaşlarımızın gripten şüphelenmeleri ve en yakın aile hekimine gitmeleri uyarısında bulunan Demirkol, "Yenidoğanlar, 5 yaş altı çocuklar, gebeler, 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalığı olan tansiyon, diyabet geçirilmiş, kalp ameliyatı olan vatandaşlarımız da hassas grupta yer aldığı için bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. Kemoterapi tedavisi alan vatandaşların da hassas grupta yer aldığını dile getiren Demirkol, bu grupta yer alanların da en yakın aile hekimi ya da sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.