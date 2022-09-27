Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

"Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı?

'Onur' adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com 'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı.