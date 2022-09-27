Hayat Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabızda tanımlandı
GENEL SAĞLIK

Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabızda tanımlandı
Aşılar eczanelerden temin edilebilecek.

Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.

  • Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.

Çocuk sağlığı uzmanı uyardı: Okulların açılması ve mevsim geçişleriyle çocuk hastalıkları için Eylül kritik ay
HAYAT
Çocuk sağlığı uzmanı uyardı: Okulların açılması ve mevsim geçişleriyle çocuk hastalıkları için Eylül kritik ay

Bakan Koca: 85 bin sağlık çalışanı alımı bu yıl yapılacak
GÜNDEM
Bakan Koca: 85 bin sağlık çalışanı alımı bu yıl yapılacak
Türkiyenin konuştuğu olay

Türkiye'nin konuştuğu olay

​Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlerle ilgili yeni gelişme.
Dışarı çıkmayakorkar hale geldim

'Dışarı çıkmaya
korkar hale geldim'

​İşe giderken sokak ortasında sırtından bıçaklandı.
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabızda tanımlandı

​Geleceğin süper besini Türkiye'de üretiliyor.

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

Erdoğan'dan HDP'ye sert gönderme.

​İYİ Parti 'küçük' diyerek dört partiyi gözden çıkardı

​Çevre illerde de hissedildi.

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz
Yanlışlıkla <br>Adana'ya gitti

Yanlışlıkla
Adana'ya gitti

​Başına gelen olayı anlattı: Sosyal medya yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.