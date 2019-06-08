​Gülen Yüzler'le 473 çocuk güldü

Yarını Aydınlat Derneği üyeleri "Gülen Yüzler Anadolu'da" projesi kapsamında Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da ihtiyaç sahibi 473 çocuğun bayram ihtiyaçlarını karşıladı.Yarını Aydınlat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, derneğin İstanbul'da başlattığı ve 4 yıldır uyguladıkları projeyi bu yıl Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da uyguladıkları belirtildi.

Proje kapsamında yetim. öksüz çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların bayram alışverişlerinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, Anadolu topraklarında bulunan çocukların bayram sabahında mutlu şekilde uyanmalarının sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, dernek üyelerinin proje kapsamında Ardahan da 177, Kars'ta 95, Ağrı'da 121 ve Erzurum'da 80 olmak üzere toplam 473 çocuğun bayram mutluluklarına ortak oldukları kaydedildi.Dernek üyeleri ile her yıl sayının artırılacağının ve üyelerin her çocuğun mutlu bayramlara yeni elbise ve ayakkabıları ile ulaşmaları için çabalayacaklarının bildirildiği açıklamada, proje ile çocukların mutluluk ve umut dolu yarınları olması ve paylaştıkça artan toplumsal birliktelik olgusunun oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.