Hayat Güllü Erhan son halini paylaştı Yıllar sonra ortaya çıktı
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Güllü Erhan son halini paylaştı: Yıllar sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak yıllar sonra ortaya çıktı. Ufak, paylaştığı fotoğrafa "Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini..." notunu düştü.

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Güllü Erhan son halini paylaştı: Yıllar sonra ortaya çıktı
Foto: Arşiv.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile adını duyuran Erhan Ufak'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Ufak, paylaştığı fotoğrafa "Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini..." notunu düştü.

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan'ın bir hayli değiştiği gözlendi.

Erhan Ufak.
Erhan Ufak.

"YAŞLANMIŞSIN"

Oyuncunun yayınladığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Ufak'a "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yaptı.
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