Güllü Erhan son halini paylaştı: Yıllar sonra ortaya çıktı

Dünya

Rusya 2021'i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi

Rusya, 2021'de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile tarihinin en soğuk ve gergin ilişkilerini yaşadı. Yılın başından itibaren Rusya ile Batı arasındaki süregelen siyasi ve diplomatik gerginlik Ukrayna sınırları ve Karadeniz üzerinde askeri eylemlere dönüştü.