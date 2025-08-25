Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Günde 8 litre su içen kadın zehirlendi

Günde 8 litre su içen kadın zehirlendi

10:1225/08/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme gibi belirtileri olan zehirlenme ölüme bile sebebiyet verebilir.
Bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme gibi belirtileri olan zehirlenme ölüme bile sebebiyet verebilir.

Günde 8 litre su içen bir kadın hastanelik oldu. Kadına su zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Bir günde 8 litre su içen kadın su zehirlenmesi ile tanıştı. Nadir bir rahatsızlık olan su zehirlenmesi ölüme bile neden olabiliyor.


Kısa sürede çok fazla su içildiğinde bir saatte 700 cc ile bir litre sıvıyı süzebilen böbrekler yetersiz kalıyor. Uzmanlar, suyu dağıtarak içmenin en sağlıklısı olduğunu dile getiriyor.


"BEYİN HÜCRELERİ BİR ANDA ŞİŞMEYE BAŞLAR"

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, fazla su içildiğinde damarların içindeki sodyum miktarının azaldığına işaret etti. Yılmaz, "Su, sodyumun daha çok olduğu yere hücre içine hareket eder. Bu da en belirgin beyin hücrelerinde olur. Beyin hücreleri bir anda sismeye baslar" dedi.


ERKEKLER 3,5 LİTRE, KADINLAR 2,5 LİTRE

Su içme ihtiyacı kişinin bulunduğu yere, ısıya, ve harekete göre değişiklik göstereceğini dile getiren Yılmaz, "Erkeklerde 3-3,5 litre kadınlarda 2-2,5 litre su ihtiyacı olduğunu kabul edebiliriz" diye konuştu.

#Su
#Kadın
#Kusma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI PDF ÖSYM: Üniversite ek tercihleri kontenjanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde boşluk var?