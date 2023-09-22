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Hayat

Güneş bebek Türkiye’de bir ilk

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı bir ilke daha imza attı. 2016 yılında meme kanseri tanısı konan 37 yaşındaki Hilal Gündüz’e kanser tedavisi öncesinde alınıp saklanan kendi yumurtalık dokusu nakledildi.

Saliha Engin
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güneş bebek

Güneş bebek

Tedavi süreci sonrasında gebe kalan Gündüz, Türkiye’de ilk defa meme kanseri hastaya uygulanan yumurtalık dokusu işlemi ile kızı Güneş’i dünyaya getirdi.


200 BEBEKTEN BİR TANESİ

Anne Hilal Gürbüz yaşadıklarını şöyle anlattı: “2016 yılında kanser tanısı konulduğu zaman yolum hocalarımızla kesişti. Bilime inandım hocalarıma güvendim ve sonuç başarılı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum hayallerimi gerçekleştirdiler. Tedavi için çok vaktim olmadığı için henüz deney aşamasında alan bu yöntemi tavsiye ettiler. O dönem bu yöntemle seksen kişi çocuk sahibi olmuştu yola çıkarken ben neden seksen birinci olmayayım diye çıktım. Bu yöntemle dünyada 200 bebek dünyaya geldi. Güneş de onlardan bir tanesi.”


#sağlık
#tedavi
#bebek
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