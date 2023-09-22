Güneş bebek Türkiye’de bir ilk

Anne Hilal Gürbüz yaşadıklarını şöyle anlattı: “2016 yılında kanser tanısı konulduğu zaman yolum hocalarımızla kesişti. Bilime inandım hocalarıma güvendim ve sonuç başarılı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum hayallerimi gerçekleştirdiler. Tedavi için çok vaktim olmadığı için henüz deney aşamasında alan bu yöntemi tavsiye ettiler. O dönem bu yöntemle seksen kişi çocuk sahibi olmuştu yola çıkarken ben neden seksen birinci olmayayım diye çıktım. Bu yöntemle dünyada 200 bebek dünyaya geldi. Güneş de onlardan bir tanesi.”