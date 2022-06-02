Güvercin yavruları ve yumurtaları ortadan kaybolunca kümesi takibe aldı: Şok gerçek ortaya çıktı

Şarkışla ilçesi elmalı köyünde güvercin besleyen Süleyman Yılmaz son günlerde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Beslediği güvercinlerin yumurtaları ve yavrular bir bir ortadan kayboluyordu. Yılmaz önce hırsızlardan ve köpeklerden şüphelendi. Güvercinlerin bulunduğu kulübeyi takibe aldı.

YILANLARA TAVSİYE VERDİ

Takibi neticesinde yavru güvercinleri ve kuluçkadaki yumurtaları yiyen iki yılanı suçüstü yakaladı. Hayvan sever Yılmaz, yılanları cezalandırmak yerine onları eline alıp bir süre sevdi, yılanlara nasihat eden Yılmaz, kulübesinden uzak durmalarını tavsiye ederek yılanları doğaya saldı.

"YUKARIDA ATMACA, AŞAĞIDA YILAN YİYOR"

Yılmaz yaptığı açıklamada, güvercinlerini çok sevdiğini belirtip, "Güvercinlerimizi uçuruyoruz yukarıda atmaca, aşağıda yılan yiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Rabbim hayvanları benim kadar sevenlere yardım etsin. Güvercinlerimin yumurtaları ve yavruları kayboluyordu. Hırsızların çaldığını veya köpeklerin yediğini düşünüyordum. Failleri suçüstü yakaladım. Dün bir yılan yakalamıştık bugün de diğer arkadaşı yakaladık" dedi.