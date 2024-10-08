Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

11:288/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Kabe-i Muazzama
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemleri yeniden erişime açıldı. Güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Hac
#e-Devlet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?